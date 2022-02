Sanremo 2022, stasera omaggio a Raffaella Carrà con la prima mondiale del musical Ballo Ballo

2 minuti di lettura

Alla sua 5a e ultima serata il Festival di Sanremo 2022 omaggia finalmente Raffaella Carrà. In conferenza stampa è stato annunciata la prima nazionale del musical Ballo Ballo, già visto su Amazon Prime Video in versione cinematografica. 16 ballerini saliranno sul palco dell’Ariston per celebrare l’iconica Raffaella, con Laccio coreografo e l’amichevole coordinamento artistico di Sergio Japino.

Ballo Ballo di Nacho Álvarez è su Amazon Prime Video dal 25 gennaio del 2021, con Raffaella presente sul finale in un cameo che è poi diventato la sua ultima reale partecipazione cinematografica.

Il musical, nato in Spagna e arrivato 20 anni dopo FiestaFiesta di Fabio Canino, è una celebrazione in technicolor della libertà d’espressione attraverso i più grandi successi di Raffaella Carrà, una commedia musicale ambientata negli sfavillanti anni ’70 di Spagna, periodo segnato anche da una rigida censura dei costumi. Protagonista è Maria, ragazza piena di vita e voglia di libertà, con la grande passione del ballo. Dopo avere abbandonato il suo promesso sposo davanti all’altare di una chiesa di Roma, torna a Madrid per scoprire cosa vuole davvero dalla vita. Va a vivere con la sua amica Amparo e con un colpo di fortuna riesce a entrare nel corpo di ballo del programma di maggior successo del momento, “Las noches de Rosa”. Lì si innamora di Pablo, figlio del temibile censore televisivo Celedonio, che sta seguendo le orme del padre nell’emittente televisiva.

Facile immaginare che la versione italiana del musical sia ambientata nel Bel Paese. Accompagnati dai più grandi successi di Raffaella, Ballo Ballo arriva ora a teatro, con l’Ariston pronto ad accoglierlo in prima mondiale. Un medley dell’iconica Carrà colorerà l’Ariston, facendo quasi certamente ballare milioni di italiani. In conferenza stampa è stata anche confermata la presenza di Marco Mengoni come super ospite, come da noi ieri anticipato. A co-condurre la 5a e ultima serata di Sanremo 2022 sarà Sabrina Ferilli.



