Chiara Ferragni: “Andate a votare, proteggiamo e creiamo nuovi diritti. Non torniamo indietro di decenni”

A pochi giorni dal voto del 25 settembre Chiara Ferragni è tornata a scuotere i propri 28 milioni di follower, chiedendo loro di andare a votare, in difesa dei diritti.

“Tanti diritti di cui oggi godiamo non sono un dono, ma una conquista. E per quanto ci sembrino ovvi e scontati, possono essere messi in discussione, minacciati, ridotti, cancellati in qualsiasi momento”, ha scritto Chiara tra le proprie stories IG. “Il voto è uno dei pochi strumenti di cui disponiamo per proteggerli, per crearne di nuovi, per estenderli a chi oggi se li vede negati. E per decidere in che direzione debba andare il nostro Paese: se in avanti o indietro di decenni”.

Ed è qui che Ferragni è entrata nello specifico, elencando quei diritti da proteggere e conquistare.

“Il diritto delle donne all’aborto, il diritto delle persone LGBTQ a non essere picchiate, insultate, discriminate per il proprio orientamento sessuale, il diritto dei giovani ad avere un futuro, il diritto di chi soffre a decidere della propria vita, il diritto di un bambino a sentirsi parte di questo Paese anche se figlio di stranieri, sono ragioni per le quali votare. Anche se non ci sentiamo perfettamente rappresentati, anche se siamo delusi, sta a noi scegliere se proteggere ed estendere quei diritti, o abbandonarli nelle mani di chi vuole ostacolarli. È una nostra responsabilità. E non votare significa delegare ad altri ciò che sta a noi decidere. Andate a votare domenica 25 settembre”.

Un appello al voto, alla coscienza di un Paese che potrebbe andare incontro al governo più a destra della storia repubblicana. Dopo aver pubblicamente criticato le politiche di Fratelli d’Italia, ed essere stata attaccata da Ignazio La Russa, Chiara Ferragni, nei giorni scorsi ospite di Casa Arcobaleno a Milano, si è in questo caso limitata a ricordarci l’importanza di queste elezioni, che vedono anche, se non soprattutto, il mondo dei diritti a rischio.

Anche Donatella Versace, in tal senso, si è esposta, con un messaggio social più o meno similare a quello di Chiara: “Andate a votare, queste elezioni sono importantissime per il Nostro Paese!”, ha scritto la stilista. “Il 25 settembre votate per proteggere i diritti acquisiti, pensando al progresso e con un occhio al futuro. Mai guardarsi indietro. Votate!“.

