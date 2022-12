LDA: chi è il giovane cantante napoletano che vedremo tra i Big di Sanremo 2023

0:00 Ascolta l'articolo 4 min. di lettura Scuro Chiaro

Dobbiamo ancora passare il Natale, ma nell’aria si respira già tutta l’attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Dopo l’enorme successo in termini di ascolti dello scorso febbraio, Amadeus sembra già essere deciso a replicare l’impresa, schierando una rassegna di nomi che parlano al pubblico più giovane e a quello un po’ meno nuovo. E, tra i Big in gara di Sanremo 2023, c’è anche il giovane LDA.

Il suo vero nome è Luca d’Alessio, anche se in pochi lo conoscono così. Però, il cognome è esattamente ciò che lascia pensare: si tratta del figlio di Gigi d’Alessio, terzogenito nato dal matrimonio del cantante napoletano con Carmela Barbato. Il suo nome d’arte è diventato famoso lo scorso anno, quando LDA è diventato uno degli allievi di Amici21, il programma di Maria de Filippi che negli anni ha prodotto molti nomi importanti dell’attuale panorama musicale italiano.

In poco tempo LDA è diventato uno degli allievi più amati e già durante il programma ha costruito una fedele fanbase che ha continuato a seguirlo anche una volta uscito dagli studi di Mediaset. A quel punto la sua carriera, già ben avviata, lo ha portato a raccogliere oltre 60 milioni di streaming su Spotify.

Classe 2003, la passione per la musica di LDA è, comprensibilmente, innata. Il ragazzo ha iniziato alla tenera età di 13 anni a pubblicare su YouTube cover di artisti italiani e internazionali, iniziando già a mostrare il suo talento. È del 2017 “Resta”, il suo primo singolo in collaborazione con Orizzonte.

La prima vera prova nell’industria musicale arriva nel 2020, quando compare nel brano di papà Gigi “Buongiorno” insieme a un pool di nomi molto conosciuti come Clementino, CoCo, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo. Pochi mesi prima di entrare ad Amici esce il suo secondo singolo “Vivimi”, e tutto il resto è storia. La visibilità arrivata grazie al programma gli permette di muovere i primi grandi passi con diversi singoli, tutti di successo, verso il suo primo album in studio. Album che, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe uscire il prossimo maggio.

Nell’album, dal semplice titolo “LDA”, ci sarà anche il suo ultimo singolo, “Bandana”, che ha già raccolto un enorme successo. Parlando del brano, LDA ha raccontato: «La bandana per me è simbolo di spensieratezza. Mi ricorda l’estate, che è un po’ la stagione della libertà, quel periodo dell’anno in cui, nonostante la quotidianità frenetica, si riesce sempre a trovare anche il tempo per svagarsi e divertirsi. Spero che i miei fan siano contenti del mio percorso, io non posso che ringraziarli infinitamente per tutto il calore che mi hanno dato e che sono convinto mi daranno in futuro. Sono loro la benzina che mi fa andare avanti».

Non sappiamo ancora quale sarà il brano che LDA porterà sul palco dell’Ariston, ma in compenso è già diventato l’oggetto di un’accesa polemica online scatenata da chi lo definisce un raccomandato. Secondo il sentire di molti, il giovane cantante si troverebbe tra i Big di Sanremo 2023 solo per via del padre. È vero, avere alle spalle un nome come quello di Gigi d’Alessio che, gusti a parte, è un personaggio radicato nella cultura popolare italiana, non è cosa da niente.

LDA ha però dimostrato di avere un suo vero talento e, pochi giorni fa, dal palco del Christmas Village di Napoli ha risposto per le rime a tutte le critiche che gli sono state mosse: «C’è gente che giustamente ha già iniziato a parlare. Mi sembra di rivivere la stessa cosa in loop. Ma a noi non ce ne fotte proprio, almeno a me non me ne fotte proprio. Potete immaginare quello che stanno dicendo. A me non è che me interessa tantissimo. Il problema lo sapete qual è? Il problema è che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro. Perché non sanno dove attaccarsi».

«Questo è un consiglio che do anche a voi. Penso ognuno di noi abbia un sogno. Ci sarà sempre qualcuno invidioso. Guagliò, fottetevene altamente di quello che dicono perché l’importante è che voi vi svegliate la mattina e stiate bene con voi stessi, il resto veramente non conta nulla»

Non rimane che vedere cosa LDA avrà da portare sul palco di Sanremo 2023, insieme a tutti i Big in gara che sono stati annunciati. Alla fine, è l’unica cosa che conta veramente.

