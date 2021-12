X Factor 2021, il conservativo Baltimora batte il talento di gIANMARIA: le pagelle

6 minuti di lettura

Baltimora, all’anagrafe Edoardo Spinsante di Ancona, 20 anni, giovane produttore musicale, ha vinto X Factor 2021. Nell’ultima manche Baltimora, guidato da Hell Raton, ha battuto il talentuoso gIANMARIA, 19enne vicentino appartenente alla scuderia di Emma, che da qualche settimana era sulla bocca di tutti come predestinato vincitore di questa edizione. Terzi classificati i Bengala Fire di Manuel Agnelli, quarto Fellow guidato da Mika e uscito di scena dopo la prima manche.

Quella di quest’anno doveva essere l’edizione più inclusiva di sempre, ma X Factor 2021 ha portato in finale soltanto uomini. Nessuno dei quali particolarmente incline a una diversità di bandiera – come potevano essere Erio, eliminato in semifinale, o Jathson, fuori ancor prima dei live. Ma, forse, quella dell’inclusività era una premessa sbagliata. Difficile controllare la musica, ed è giusto che sia così. Più azzeccata è apparsa invece la decisione di mescolare le categorie, di fatto abbattendole. La gara è apparsa più svincolata da pesi e schemi di rappresentanza. Il voto del pubblico popolare ha fatto il resto, premiando infine il cantante più conservativo. Sebbene sia stato innegabile il percorso di crescita compiuto da Baltimora, giunto a X Factor come produttore, infine sbocciato (quasi) compiutamente a cantautore solista, la sua vittoria sembra appartenere più a un Sanremo del 2003, che a un X Factor 2021. Più ispirato e contemporaneo è apparso fin dall’inizio il giovane e intimista scrittore di versi gIANMARIA. Il ragazzo ha mescolato testi dal brillante piglio narrativo a metriche e accenti da slang teen di oggi e ha farcito grandi canzoni di mostri sacri del passato con l’intemperanza dell’enfant prodige. Non è bastato a gIANMARIA per vincere, ma giova qui ricordare che a X Factor anche i Måneskin arrivarono secondi.

E proprio i Måneskin hanno aperto la serata, ospiti della show insieme ai Coldplay. Piuttosto scialbi questi ultimi, ben più roventi ed empatici i Måneskin, con Damiano che si è lasciato trasportare per l’ennesima volta dalle braccia del pubblico, che però è sembrato in quel momento paurosamente composto da figuranti. Entrambi i mega ospiti sono passati comunque in secondo piano rispetto a una gara che si è andata man mano scaldando. La finale si è svolta secondo tradizione al Forum di Assago, riempito più con luci ed effetti scenografici, che con le 5.000 persone di un pubblico ridotto dalle restrizioni causa Covid. Ludovico Tersigni, scommessa di Sky Italia che, secondo molta stampa televisiva specializzata, ha fatto rimpiangere Alessandro Cattelan, ha tenuto insieme lo show commettendo alcuni errori, ma risolvendo con una buona dose di simpatia e freschezza. Non ci sembra di dover rimpiangere Cattelan, anzi possiamo promuovere Tersigni per la sua impacciata naturalezza e la trasparente umiltà che ha segnato un certo modo più instagrammer che televisivo di condurre uno show.

PAGELLE

Baltimora – Coach: Hell Raton – VOTO: 6

Su Spotify ha circa 100.000 ascoltatori mensili (al 9 Dicembre 2021, momento della finale).

Si fa fatica a immaginare Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, come una star da classifica. Qualcuno dice che c’è qualcosa che cova nel profondo di questo ragazzo, e che potrebbe presto emergere. A suo agio al pianoforte e alla chitarra, senz’altro sul palco di X Factor 2021 ha saputo costruirsi l’occasione di mutare un riconosciuto talento di produttore in quello di cantante solista che si esprime a tutto tondo. Durante il percorso a X Factor ha proposto canzoni di Luigi Tenco, Lucio Battisti, Morgan, Adele, Carmen Consoli. E due inediti, “Altro” e l’omomino “Baltimora”, entrambi autoprodotti e dimenticabili, sebbene “Altro” stia andando benino su Spotify. Il coaching appassionato di Hell Raton, a sua volta stimato produttore e rapper, ha contribuito a una sorta di coming out artistico, promettente, ma ad oggi ancora incompiuto. La vittoria potrebbe incoraggiare il ragazzo a lavorare sul proprio codice stilistico musicale, visto che il percorso del talent show è stato consumato nel tentativo – riuscito – di portare in secondo piano il produttore per far nascere il cantante. Ora che c’è il cantante, sarebbe interessante chiedere ad Hell Raton quale possa essere la proposizione artistica. O forse, come gli auguriamo, sarà il ragazzo a liberarsi del maestro e nascere finalmente Baltimora.

gIANMARIA – coach: Emma – VOTO: 9

Su Spotify ha circa 500.000 ascoltatori mensili al 9 Dicembre 2021.

Fin dall’inizio gIANMARIA ha dimostrato una disinvoltura ciondolante e sognante nella sua esternazione cupa, introversa, punk. I suoi inediti “I suicidi“, “Mamma scusa” e “Senza saliva” hanno il sapore acerbo e corrosivo di un promettente cantautore, e certamente la sua narrazione si incunea in quel meraviglioso varco che il rap ha aperto sulla ridefinizione della canzone italiana. Anche nelle cover di grandi capolavori – “Rimmel” di De Gregori, “Spaccacuore” di Samuele Bersani, “Jenny” di Vasco, “Alexander Platz” di Battiato/Cohen e “Io sto bene” dei CCP – il giovane vicentino, all’anagrafe Gianmaria Volpato, si è dimostrato ispirato, a tratti audace nella riscrittura di alcune strofe. Durante la finale, gIANMARIA ha cavalcato con carisma i palchi multilivello di Assago, rovesciando un’energia rabbiosa, a tratti ricordando l’irresistibile neo-punk di Blanco. La presenza di una coach libera da preconcetti e retaggi musicali come Emma gli ha permesso di fluttuare libero e raccontare la propria storia. gIANMARIA è senz’altro la miglior ragion d’essere di quest’edizione di X Factor: è nata una star che ha molto da raccontare. Per dirla alla vecchia maniera, gIANMARIA ha l’X Factor.

Bengala Fire – Coach: Manuel Agnelli – Voto: 7

Su Spotify hanno circa 90.000 ascoltatori mensili al 9 Dicembre 2021.

Davide Bortoletto (Borto), Andrea Orsella (Orso), Mattia Mariuzzo (Mario) e Alexander Puntel (Lex) hanno portato sul palco di X Factor l’energia dei ragazzi che amano la musica, che suonano insieme da 11 anni e che sanno prendere in mano qualsiasi pezzo e farlo proprio. Non è poco, per chi voglia girare pub e bar del mondo intero, saltando dal metal al brit-pop. Hanno presentato due inediti “Valencia” e “Amaro mio“, entrambi in lingua inglese, entrambi molto eleganti, per poi scoprire soltanto in semi-finale che la band funziona molto anche quando canta in italiano. Questo ha lasciato pensare sia che i ragazzi non siano stati in grado di mettersi totalmente a fuoco, presi dal divertimento di suonare per anni i grandi pezzi della storia del rock. Sia che Manuel Agnelli si sia lasciato trasportare dall’ossessione di bissare il miracolo Maneskin? Nello scorrere delle puntate di X Factor – anche grazie alla bravura del pur sempre illuminato Agnelli – i Bengala sono cresciuti, interpretando “Television Mind” dei Fontaines D.C. (chapeau!), e brani di Blur, Interpol, The Kinks, The Fratellis. Molto bello il duetto con il talentuoso Motta. La bravura scenica del frontman-cantante Mario è un patrimonio su cui i Bengala Fire, se lo vorranno, potranno puntare. Ci aspettiamo un progetto discografico elegantemente rock. Magari con qualche nota dark, considerando la performance sui The Cure vista in finale insieme allo stesso Agnelli. Infine, posto che – buone notizie! – oggi gli artisti sono obbligati ad affrontare i live per guadagnare, i Bengala possono guardare al dopo X Factor con fiducia. Ad ora, suonare bene e trasmettere un grande amore per la musica, non sembra sufficiente per diventare una band che possa scalare piattaforme di streaming, ma si fa sempre più strada la convinzione che la buona musica può sopravvivere alle piattaforme proprio grazie al live.

Fellow – coach: Mika – VOTO: 5 (di stimolo)

Su Spotify ha circa 250.000 ascoltatori mensili al 9 Dicembre 2021.