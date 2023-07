Siate implacabili nella vostra curiosità, intervista a Chris Glass

0:00 Ascolta l'articolo

Cosa significa sentirci a casa? Ognunə potrà riservarci una risposta diversa. Sentirsi al sicuro, viste, riconosciute, a tal punto da togliere ogni maschera, e al contempo, tenere attiva la nostra creatività in un contesto sicuro e accogliente: Soho House, club privato fondato nel 1995, cerca di offrire tutto questo in uno spazio costruito su misura per anime creative e visionarie, tra Regno Unito, Berlino, Istanbul, New York, West Hollywood, Miami, Chicago, e Toronto.

O nelle loro parole: “per sentirsi a casa lontani da casa“.

Se il concetto stesso di club non promuove proprio all’inclusività, per Chris Glass, global Director of Diversity, Equity and Inclusion di Soho House dal 2009, stavolta è l’occasione per riscrivere “le regole“: allo status sociale e i benefici economici, Soho House sceglie di coltivare una comunità mossa da uno spirito creativo multiforme, accogliendo più soggettività possibili (sempre un anno fa presentavano il Gender Project, mostra fotografica di Veronique Charlotte finalizzato a superare i confini binari del genere) e veicola un messaggio molto più grande.

In occasione del Roma Pride 2023, Soho House Rome si è unita con la Pride Week, settimana che attraverso più appuntamenti ha dato voce e spazio a più voci LGBTQIA+: dalllal performance della Drag Queen Aura Eternal, alla performance “Sottoscoperta” dell’artista Mani, che intreccia intimità e corpi, alla proiezione di “Spogliati”, docufilm sulla storia di Gian e Morgan, membri della House of Windowsen, unitə da un passato sofferto e l’obiettivo di aiutare le nuove generazioni a non sentirsi sole o abbandonate.

Si sono aggiuntə Samuele Briatore -presidente dell’Accademia Italiana Galateo- con il suo “Il Nuovo Galateo di Genere“, lo show delle drag queen Skandalorsa e Marylin Bordeaux, e il disco party “La Disco Rinascimento” in compagnia di Patty Pravo.

Una commistione di arte, letteratura, musica, cinema, e design che non può essere collocata sono un’unica dicitura, ma che apre le porte per un punto di vista attento e sensibile, senza lasciare nessunə fuori casa.

Abbiamo avuto piacere di parlarne proprio con Chris Glass.

Cosa significa per te la parola “casa”?

La parola casa mi ricorda la Ballroom community e il modo in cui usano il concetto di casa per rappresentare una famiglia scelta e un gruppo di persone unite da valori condivisi. Nel contesto di Soho House, l’idea è simile, in quanto stiamo fornendo spazi per i nostri diversi membri per connettersi, crescere, divertirsi e avere un impatto, sostenuti da valori condivisi di rispetto e curiosità.

Quando ti sei accorto di avere una mente così creativa e/o cos’ha significato per te incontrare altre ‘creative soul’ presso Soho House?

Ho riscoperto i miei talenti creativi grazie alla connessione e alla collaborazione con i nostri membri nel corso degli anni. La definizione di creatività nel mondo continua ad evolversi e credo che sia all’interno di una community che impariamo di più su cosa può significare creatività per noi stessi e per gli altri. Un’estensione della creatività è il modo in cui risolviamo i problemi e i modi in cui spieghiamo le cose; quindi, credo che tutti noi abbiamo la possibilità di essere anime creative.



Che ruolo ha oggi l’inclusività nel Soho House Club?

L’inclusività è uno dei valori fondamentali di Soho House. È alla base del modo in cui i nostri team si presentano ogni giorno, il modo in cui i nostri soci si impegnano gli uni con gli altri e il modo in cui creiamo con cura spazi che riflettono la comunità che sono stati costruiti per servire. Essendo un club privato di soci, pensiamo all’inclusività anche in termini di equilibrio e di equità. Ci sproniamo ad ampliare le nozioni di esclusività dando accesso a persone che non hanno mai creduto che un club di soci potesse essere un posto per loro.

C’è un consiglio che daresti ai giovani creativi nel 2023?

Approfittate di questo periodo per costruire relazioni a cui potrete appoggiarvi per trarre ispirazione e sostegno in futuro. Siate implacabili nella vostra curiosità. Sappiate che l’espressione di sé è un privilegio, da usare con attenzione. E siate propositivi nell’aiutare qualcun altro a raggiungere il vostro punto di osservazione mentre voi salite più in alto.

Se dovessi invitare qualcuno presso Soho House, cosa diresti per convincerlo a venirvi a trovare?

“Magic happens at Soho House”: che sia per progetto o per caso, ci sono momenti che solo Soho House è in grado di far accadere e di cui ci si rende conto solo dopo averli vissuti.

