Simone Baroni, aggressione omofoba per l’ex ballerino di Amici: “Erano in 5/6, preso a pugni senza motivo”

28enne ex ballerino ad Amici di Maria, 14esima edizione, Simone Baroni ha denunciato sui social un’aggressione omofoba ai suoi danni. Oggi coreografo, Simone, che è gay dichiarato, ne ha parlato su Instagram sabato notte.

“Stasera ho subito un’aggressione omofoba senza alcuna ragione, ho i video e domani andrò a denunciare per raccogliere anche i video delle camere della zona“, ha scritto Baroni, che su Instagram ha oltre 40.000 follower. “Robe dell’aldilà, sto bene, un po’ il labbro gonfio. Ho preso due cartoni in faccia senza motivo alcuno, accerchiato da 5/6 ragazzi solo perché “non lo vedi che è un fr*cio” e camminavo in una strada. Queste cose non devono passare, non per me, perché so difendermi, perché infatti sono venuti a scusarsi (inutilmente), ma per chi a differenza mia non avrebbe avuto (anche giustamente, erano tanti) la forza ed il coraggio di ribellarsi. In un Paese dove il DDL Zan è una legge inutile, superflua, mi vergogno. Eppure, anche con meno diritti pago le stesse tasse degli altri e chiudo la polemica, domani vi racconto tutto“.

Baroni ha pubblicato anche una foto del labbro gonfio, perché preso a pugni, per poi aggiungere. “Farò denuncia non per tutelare me ma per tutelare gli altri. Non esiste che al mondo ci sia gente che pensa di poter vivere in questa maniera e passarla liscia“.

Classe 1994 di Pietrasanta, Simone entra ad Amici di Maria nel 2014. Ha iniziato a ballare quando aveva 7 anni, guardando Billy Elliot. Ha vissuto a Milano perché ammesso alla scuola del “Teatro alla Scala”, dopo 4 anni si è trasferito a Roma sempre per studiare danza. Baroni, che negli ultimi anni ha coreografato video musicali e alcuni programmi Mediaset, venne eliminato dal talent di Canale 5 poco prima del via del serale.

