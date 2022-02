Spremuta di Mahmood e Blanco

3 minuti di lettura

Quante ore avranno dormito Mahmood e Blanco negli ultimi 7 giorni? Sabato scorso vincevano il Festival di Sanremo 2022 con Brividi e un plebiscito che ha abbracciato televoto, sala stampa e demoscopica. Da allora i due cantanti sono stati letteralmente frullati. Ospiti la domenica pomeriggio di Domenica In all’Ariston, per poi tornare a Milano con un aereo privato in serata e farsi intervistare da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa. Già lì, in diretta, entrambi avevano palesato una stanchezza a dir poco umana, avendo trascorso 7 giorni di fuoco in Liguria, sballottolati da una parte all’altra come biglie impazzite, con i fan assiepati sotto l’albergo giorno e notte a non fargli chiudere occhio.

Anche per questo motivo, come scritto da Dagospia, Mahmood e Blanco avrebbero rimbalzato l’invito di Bruno Vespa per partecipare ad una puntata ‘festivaliera’ di Porta a Porta. Senza neanche dare troppe spiegazioni, i due hanno cestinato la lusinga del giornalista Rai. L’altroieri sbarcati a Roma per prendere parte alla registrazione di una puntata de I Soliti Ignoti, concessa ad Amadeus solo per riconoscenza nei confronti di Amadeus (Maneskin docet), Mahmood e Blanco sono stati intercettati all’aeroporto di Fiumicino da un’inviata de La Vita in diretta. Tallonati dalla giornalista, entrambi hanno fatto poco o niente per darle spago. Anzi.

“Blanco un saluto puoi farlo?”, ha domandato l’inviata di Alberto Matano, con il neo 19enne (compiuti ieri, auguri!) che si è limitato ad un freddo e rapido “Ciao, ciao a tutti un bacione”. Mahmood, invece, si è concesso una freddura che ha lasciato tutti gli ospiti in studio senza parole: “Cosa fa un cammello nel creme caramel? Il dessert”. Nè più, nè meno, i due hanno imboccato la via d’uscita dell’aeroporto e tante care cose a La Vita in Diretta.

Spremuti come una pesca tra le mani di Elio Perlman e Oliver di Call Me by Your Name, i due cantanti hanno subito capitalizzato il trionfo sanremese. Le nuove tappe dei rispettivi tour sono andate sold out in meno di 24 ore. Annunciate al mattino, chiuse al pomeriggio. Prima del via del Festival Mahmood aveva 1.3 milioni di follower su Instagram, mentre oggi è a quota 1.6. Clamoroso il balzo di Blanco, che 10 giorni fa viaggiava sui 900.000 follower e oggi ha sfondato il muro dei 2 milioni, superando persino il collega di palco. Spalmati su tutte le copertine d’Italia, da Tv Sorrisi e Canzoni al nuovo Oggi firmato Carlo Verdelli, i due cantanti dominano anche le chart di vendita.

Brividi è stato il pezzo più ‘passato’ tra le radio d’Italia nell’ultima settimana, davanti ai brani festivalieri di La Rappresentante di Lista ed Elisa, mentre su Spotify ha già generato 23 milioni e mezzo di streams da quando è uscita. Worldwide, nell’ultima settimana la canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo si è classificata al nono posto Spotify, davanti a Shivers di Ed Sheeran e poco dietro Easy on Me di Adele. Sul fronte italiano, neanche a dirlo, nessuno tiene il suo passo. Dal 2 febbraio ad oggi, il video ufficiale di Brividi ha generato 19.772.346 visualizzazioni, da sommare alle 10.681.357 visualizzazioni del live festivaliero del 1 febbraio.

Numeri mostruosi che inevitabilmente andranno a crescere da qui al prossimo 14 maggio 2022, giorno della finalissima dell’Eurovision 2022 di Torino che vede proprio Mahmood e Blanco in nostra rappresentanza e tra i favoriti. Bookmakers alla mano, l’Italia dovrebbe/potrebbe vincere il suo secondo Eurovision di fila, evento che non si verifica dagli anni ’90 quando l’Irlanda vinse 4 edizioni in 5 anni. A domanda diretta da parte del nostro direttore in conferenza stampa all’Ariston, entrambi hanno confermato che Brividi sarà molto probabilmente cantata in italiano anche a Torino, davanti al mondo intero, per quanto l’opzione inglese sia ancora pesantemente sul tavolo. Nelle prossime settimane si avrà una conferma ufficiale. Da non sottovalutare anche l’ipotesi ‘mezza e mezza’, come ai tempi di Francesca Michielin che cantò il brano in italiano con il ritornello in inglese.

Nel dubbio, Alessandro e Riccardo si godono il momento di massima popolarità, consapevoli che ci sarà tempo per dormire, riposarsi e ricaricare le pile. Ora è tempo di spremuta.

