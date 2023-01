Al via “Stigma Stop”, ciclo di incontri di Arcigay per parlare di stigma e hiv

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Lo stigma attorno alle persone Hiv+ è un tema che necessariamente va affrontato ancora oggi, dal momento che – ancora oggi – il pregiudizio e la discriminazione radicati nella cultura popolare dall’epidemia di Aids degli anni Ottanta e Novanta non danno segni di miglioramento. Oltre allo stigma, attorno all’Hiv, quali siano le sue conseguenze e cosa comporta nella vita di tutti i giorni, c’è anche tanta disinformazione, alimentata da una paura ingiustificata che tentiamo tutti i giorni di combattere.

Non si tratta sempre di malizia, certe volte è proprio una basilare mancanza di conoscenze circa la malattia che provoca quel famoso dito puntato contro le persone Hiv+, come abbiamo scoperto con il nostro sondaggio. Omotransfobia e bigottismo, poi, fanno il resto. Per questo iniziative come quella promossa da Arcigay sono essenziali per comunicare a tuttə la realtà sull’Hiv e su chi ci convive quotidianamente.

Nasce così “Stigma Stop”, un ciclo di dodici incontri online che, una volta al mese, vedranno ospiti esperti e persone della comunità per parlare di tutto ciò che concerne l’Hiv e di come si può lavorare per abbattare, una volta per tutte, lo stigma. L’obiettivo degli incontri organizzati da Arcigay è proprio quello di accendere i riflettori sugli episodi di stigma, e auto-stigma, della comunità LGBTQIA+, nella speranza che una maggiore consapevolezza possa dare più strumenti per affrontarli.

«Diretta dopo diretta, andremo a decostruire le basi dello stigma e dell’autostigma e insieme a moltissimi ospiti parleremo di salute sessuale, prevenzione, consenso, rapporto con il proprio corpo e la propria fisicità, pratiche sessuali e benessere a 360 gradi delle persone LGBTQIA+», spiega Ilenia Pennini, responsabile Salute nella segreteria nazionale di Arcigay.

Scrive l’associazione: “[Gli incontri] vedono la partecipazione delle volontarie e volontari della Rete Salute di Arcigay oltre a moltissime ospiti dal mondo accademico e associativo che si occupano di lotta allo stigma e all’autostigma non solo in relazione ad HIV e infezioni sessualmente trasmesse ma rispetto a tutte le forme di marginalizzazioni che colpiscono la comunità”.

Gli incontri verranno trasmessi sui canali social di Arcigay e di Healthy Peers, progetto creato da Arcigay volto all’educazione della salute sessuale e della prevenzione. L’inaugurazione il 26 gennaio alle ore 20, con gli interventi di Michele Breveglieri e Gianmarco Corradini su Sierofobia e Relazioni.

