Su TikTok le storie di chi ha subito una terapia di conversione

TikTok è la piattaforma social preferita in particolare dai più giovani. E Il 30enne Mike Dorn, durante la fase di lockdown nel corso della pandemia, ha deciso di sfruttarlo per una serie di video in cui racconta la sua terapia di conversione. E i danni che questa gli ha creato.

Un modo come un altro per diffondere il più possibile un messaggio, ma anche un aiuto ai giovani che forse proprio in questo momento stanno accettando la loro sessualità o non sanno come fare. Mike, nel blocco, aveva bisogno di parlarne con qualcuno. E TikTok gli è “venuto in soccorso”.

700.000 americani sottoposti a una terapia di conversione

Secondo il Williams Institute dell’UCLA, sono 700.000 i giovani LGBT che sono stati sottoposti a terapie di conversione, e la metà sono minorenni. Ci sono diversi tipi di terapia, ma tutto sono classificate come forma di tortura e condannate dalla comunità scientifica come inutili.

Si va dalla preghiera a un esorcismo, dall’astinenza alle violenze, come elettroshock e botte. Il risultato, sono depressione, incubi, paure, paranoie, disprezzo per sé stesso e suicidio.

L’input di Mike sta aiutando molti giovani LGBT

Con la sua decisione, Mike Dorn ha aiutato moltissimi giovani che si trovavano nella stessa situazione. Si è sfogato, condividendo la sua storia con milioni di persone, e i messaggi di supporto lo hanno aiutato a continuare.