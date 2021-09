Svizzera, migliaia di persone al Pride di Zurigo in vista del referendum sul matrimonio egualitario

2 minuti di lettura

In Svizzera il matrimonio egualitario è diventato legge a fine 2020, ma i conservatori dell’UDF e dell’UDC hanno raccolto decine di migliaia di firme per indire un referendum, che si terrà il prossimo 26 settembre. Saranno quindi gli svizzeri a decidere le sorti della legge, con migliaia di persone scese in piazza nel fine settimana in difesa del provvedimento.

Secondo quanto riportato dall’emittente pubblica SRF, circa 20.000 persone e almeno 70 gruppi LGBT+ hanno partecipato allo Zurigo Pride, con lo slogan “Puoi farlo. Matrimonio per tutti adesso”. Altri hanno sfilato con cartelli che dicevano “Ja, ich will” (Sì, lo voglio)“, slogan del movimento svizzero Matrimonio per tutti. Per gli organizzatori del Pride l’imminente referendum sarà il più importante voto socio-politico degli ultimi decenni. Alle urle gli aventi diritto al voto dovranno rispondere a questo quesito: “Volete accettare la modifica del 18 dicembre 2020 del Codice civile svizzero (Matrimonio per Tutti)?“.

Attualmente le coppie dello stesso sesso possono solo guardare alle unioni civili, in Svizzera. La legge approvata a fine 2020 andrebbe a modificare il codice civile svizzero, sostituendo le parole “sposa” e “sposo” con “due persone”. Inoltre, la legge consentirebbe alle coppie dello stesso sesso di adottare dei bambini, alle coppie lesbiche di accedere più facilmente alle donazioni di sperma e semplificherebbe l’acquisizione della cittadinanza svizzera ai partner stranieri.

Il disegno di legge è stato approvato all’unanimità lo scorso anno dal parlamento svizzero, dopo sette anni di estenuante dibattito. Sondaggi alla mano, oltre l’80% degli svizzeri sostiene il matrimonio egualitario, il 72% è favorevole all’adozione per le coppie LGBT e il 70% concorda che le coppie dello stesso sesso debbano avere accesso alla donazione di sperma. Per coloro che hanno raccolto 60.000 firme pur di indire un referendum potrebbe arrivare una sonora doccia fredda, replicando quanto accaduto nella cattolicissima Irlanda nel 2015 (62,1% dei voti a sostegno del matrimonio egualitario).