Tammy Faye, arriva il musical scritto da Elton John e Jake Shears

Pochi mesi fa Jessica Chastain ha vinto il suo primo Oscar interpretando Tammy Faye, la televangelista icona gay che ora andrà incontro ad un musical scritto da Sir Elton John, Jake Shears degli Scissor Sisters e James Graham.

Ad indossare il pesante trucco e le strepitose parrucche di Tammy sarà Katie Brayben, affiancata da Andrew Rannells, Kelly Agbowu, Amy Booth-Steel, Ashley Campbell, Peter Caulfield, Danny Collins, Richard Dempsey, Fred Haig, Georgia Louise, Robyn Rose, Nicholas Rowe, Martin Sarreal, Steve John Shepherd, Gemma Sutton e Zubin Varla. Alla regia del musical, che debutterà a ottobre al teatro Almedia nel nord di Londra, Rupert Goold.

Tra il 1964 e il 1973 Tammy Faye Messner e suo marito Jim Bakker divennero punto di riferimento per buona parte del pubblico cristiano d’America, cambiando la storia della televisione per più di tre decenni. Nel ’74 fondano il PTL Club, show a sfondo religioso che sapeva unire l’intrattenimento da classico talk show a valori tradizionalmente cristiani, come la famiglia e la chiesa. Ma Tammy Faye si distingueva per una particolare empatia, un occhio curioso e aperto ad accogliere chiunque, al di là dell’estrazione sociale o la sessualità.

Nel 1985, al picco della sua carriera e con la massima visibilità, Faye invitò al PTL Club come ospite Steve Pieters, pastore gay malato di AIDS, per parlare del rapporto tra fede, sessualità, e malattia. In un’annata dove la stigmatizzazione era alle stelle, Tammy Faye si commuoveva in diretta tv, su uno dei canali più omofobi e bigotti della rete statunitense: “Non importa quello che accade ad una persona giovane nella loro vita, rimangono sempre vostri figli e figlie” disse, mentre Pieters raccontava il suo coming out: “E penso sia fondamentale che noi in quanto madri e padri, li amiamo incondizionatamente“.

