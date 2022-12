Taylor Fritz è sicuro: “I tennisti apertamente gay sarebbero assolutamente accettati nel circuito ATP”

0:00 Ascolta l'articolo

25enne tennista statunitense, Taylor Fritz ha vinto fino ad oggi quattro titoli ATP entrando in top10 lo scorso ottobre. Gigante di 193 cm, nonché vincitore con la squadra “resto del mondo” della Laver Cup 2022, Fritz ha affrontato il tema “omosessualità nel mondo del tennis maschile“, smontando i rumor che vorrebbero il circuito particolarmente omofobo, tanto da frenare eventuali coming out di tennisti professionisti.

Via Clay, Fritz ha detto di non essere a conoscenza di giocatori queer ora come ora ‘nascosti’, ma se così fosse a suo dire sarebbero serenamente accettati.

“Non sono sicuro che ci siano giocatori omosessuali tra i primi 100″. “Statisticamente parlando, dovrebbero esserci… Penso che sia strano, perché credo che un giocatore sarebbe accettato. Io e i miei amici, gli altri giocatori in tournée non avrebbero problemi con tutto questo, sarebbe del tutto normale.”

A detta di Taylor, l’attenzione che un giocatore dichiaratamente gay potrebbe ricevere dopo aver fatto coming out potrebbe influenzare il suo non volerlo fare. “Non saprei dirti perché nessuno l’abbia mai fatto. Sarebbe una grande novità e forse le persone semplicemente non vogliono stare sotto i riflettori. Forse non vogliono distrazioni, l’attenzione che ne conseguerebbe e tutte queste cose qui”.

Al momento non ci sono tennisti ATP apertamente LGBTQ+ ancora in attività. Lo scorso luglio l’ATP ha annunciato una partnership per l’educazione all’inclusione LGBTQ+ con il progetto You Can Play. Una partnership pluriennale che mira a promuovere l’inclusione LGBTQ+ nelle competizioni tennistiche, creando una maggiore comprensione delle identità queer nello sport. Parte della campagna prevedeva un sondaggio con 65 giocatori ATP tra i primi 250 coinvolti, oltre a interviste individuali con professionisti ATP.

Ne è emerso che il 75% dei tennisti ha riferito di aver sentito insulti omofobi durante le partite. Nonostante ciò, il 95% dei partecipanti al sondaggio si è detto favorevole a sanzioni ATP contro l’omofobia. A inizio dicembre Fabien Reboul e Maxence Broville, entrambi tennisti professionisti, si sono scambiati un bacio social, facendo gridare al doppio coming out. Non si è mai capito se fosse uno ‘scherzo’ o se si debba effettivamente parlare di una relazione ufficialmente resa pubblica.

© Riproduzione Riservata