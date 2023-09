Taylor Swift è gay? Se ci credi c’è un campeggio per te

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Taylor Swift sta tenendo in mano l’economia statunitense da tutta l’estate: il suo Eras Tour – in arrivo il prossimo Luglio 2024 anche a Milano, con 2 concerti sold out nel giro di mezz’ora – si porta a casa oltre 4,6 miliardi di dollari, affiancato dal Renaissance Tour di Beyoncé (295,6 milioni di dollari) e Barbie di Greta Gerwig (oltre un miliardo di dollari all’inizio di agosto, diventando il film di maggiore incasso nel 2023).

Tre donne, tre blockbuster. E la stessa Taylor si appresta a conquistare anche i box office con il film del tour, costringendo numerose case di produzione a posticipare le uscite dei loro titoli (chiedetelo al regista del nuovo Esorcista).

L’universo dei fan di Taylor Swift è fatto di cieca fiducia, affetto nostalgico, isterismi e un po’ di complottismo.

Da qualche anno a questa parte, parte del fanbase si è messo in testa che Taylor Swift sia queer. Non importa che la cantautrice abbia una lunga storia di ex amanti (tutti uomini e tutti stra-famosi) perché per lə Gaylor (così si chiamano sui social) l’artista ha lasciato più volte indizi della sua bisessualità lungo la propria carriera: dai flirt con l’attrice Diana Aaron di Glee nel 2011 alla modella Karlie Kloss nel 2014, si aggiunge l’estetica da ‘lesbica cottagecore’ (stereotipicamente rivolto a quelle donne queer che vanno a vivere nelle foreste con le loro amate, scollate dalle pressioni della vita moderna).

Lə Gaylor ritengono che Swift abbia l’abitudine di dedicare canzoni ad altre donne, sotto pseudonimo o escamotage narrativi (come nel brano ‘betty‘ dove dichiara il suo amore ad un’altra ragazza, frutto della propria fantasia, sempre attraverso la prospettiva di un uomo).

Basta farsi un giro su YouTube o sullo SwifTok per precipitare dentro una tana del coniglio senza fondo.

Quest’anno è nato anche Camp Gaylore, un vero e proprio campeggio estivo composto da 25 camper che ha raccolto oltre 300 iscrizioni.

Che si fa presso Camp Gaylore? Workshop, presentazioni Power Point, e corsi che includono “Unpacking Parasocial Relationships: A Conversation in Favor of Imagination & Community,” e “Friends of Fletcher: Themes in the Music and Visuals of Sapphic Singers & Songwriters,” e rivisitazioni queer di grandi classici come Il Grande Gatsby o Hunger Games.

Ma Camp Gaylore è anche e soprattutto una terra dei sogni dove incontrare altre persone queer e condividere le proprio passioni, lontanə da sguardi indiscreti e senza la freddezza dello smartphone.

“Desidero disperatamente essere in mezzo ad altre persone gay” dichiara una delle partecipanti a Cosmopoliatn “Appena l’ho saputo mi sono tuffata davanti l’opportunità di trovare un senso di comunità. Con tutto quello che sta succedendo legalmente, è davvero importante avere modo di trovare spazi dove incontrare persone che la pensano come te, sentirsi al sicuro, e liberə di esprimere chi sei”.

Le iscrizioni sono ancora aperte!

