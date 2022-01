Ted Cruz, la figlia dell’ultraconservatore senatore omofobo fa coming out su TikTok

2 minuti di lettura

Oggi 51enne, Ted Cruz è un senatore texano che nel 2015 si candidò alle primarie del Partito Repubblicano in previsione delle elezioni del 2016, poi vinte da Donald Trump. Ultraconservatore, Cruz è fortemente contrario all’aborto e ai matrimoni gay, oltre ad aver sostenuto che bisognerebbe garantire l’ingresso negli USA ai soli immigrati cristiani. A favore della pena di morte, è un personaggio che perfettamente rappresenta la deriva estrema che ha travolto i repubblicani d’America, tant’è che Cruz dovrebbe ricandidarsi alle primarie del Partito per le elezioni del 2024, con Donald Trump ancora una volta papabile nemico numero 1 interno da battere.

Premessa fondamentale, quella appena fatta, per servire la notizia del giorno. Caroline Cruz, 13enne figlia di Ted, ha fatto coming out su TikTok, definendosi bisessuale. Il profilo della figlia adolescente del senatore include “lei” come pronome, mentre la sua sessualità viene segnata come “bi”. Un utente le ha chiesto spiegazioni, in relazione anche al padre dichiaratamente omotransfobico, con la giovanissima che ha così risposto. “Non gliel’ho ancora detto, sono un po’ nervosa ma non credo che si arrabbierebbe per questo”.

Un indiretto coming out social, quello di Caroline, perché il suo commento è diventato virale. Sul proprio profilo TikTok l’adolescente ha in più video esplicitato il proprio disaccordo ‘politico’ con papà Ted, avvocato di professione. Da quando i suoi post sono diventati virali, il suo profilo è diventato privato e la sua biografia è stata rimossa.

Il senatore Cruz è noto per la sua omotransfobia, avendo più volte colpito duro sul matrimonio egualitario. Non contento, si è espresso contro al divieto sulle cosiddette ‘terapie di conversione’. Caroline è la figlia maggiore del senatore e di sua moglie, Heidi, genitori anche di Catherine, 11 anni.

Nel 2015 Elliot Page affrontò duramente Ted Cruz durante le riprese del suo documentario ‘Gaycation‘, domandandogli quale fosse la sua opinione riguardo le persone gay e trans che vengono licenziate solamente a causa del proprio orientamento sessuale. Il senatore replicò così: “Stiamo assistendo in ogni parte del mondo alle persecuzioni di cristiani che credono nella Bibbia, osteggiati solo perchè vivono secondo la loro fede!“.

