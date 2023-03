The L Word: Generation Q cancellata dopo 3 stagioni, ma è in arrivo uno spin-off ambientato a New York

0:00 Ascolta l'articolo

The L Word: Generation Q, reboot della serie cult lesbica andata in onda tra il 2004 e il 2009, è stato cancellato 4 anni dopo il suo ritorno su Showtime.

La 3a stagione, che aveva visto il ritorno sul set del cast originale composto da Jennifer Beals (Bette), Kate Moennig (Shane) e Leisha Hailey (Alice), è stata l’ultima. La fusione tra Showtime e Paramount+ ha portato alla chiusura di diverse serie. Non solo Generation Q, bensì anche American Gigolo, Let the Right One e Three Women.

Ma i fan di The L Word non devono disperare troppo. Perché Showtime e Paramount+ hanno pensato a diversi spin-off di serie di successo, come Millions e Trillions, costole di Billions, e Dexter: Origins, ma soprattutto The L Word: New York, nuovo capitolo ambientato non più a Los Angeles bensì nella Grande Mela.

Dalle anticipazioni trapelate, The L Word: New York sarà un reboot a tutti gli effetti, senza quindi andare a rianimare personaggi visti nella serie originale e nel sequel del 2019. In Italia la 3a e ultima stagione di The L Word: Generation Q non è ancora andata in onda, con Sky Atlantic che non ha comunicato alcuna data di rilascio ufficiale nè eventuali ‘passaggi’ a Paramount+, che ha appena strappato Drag Race Italia a Discovery+.







