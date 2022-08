The L Word: Generation Q stagione 3, cast e data d’uscita della nuova stagione

< 1 min. di lettura

Showtime ha finalmente svelato la data di messa in onda della 3a stagione di The L Word: Generation Q, serie cult per la comunità lesbica rilanciata nel 2019 con l’immancabile reboot. Per gli spettatori statunitensi, la terza stagione andrà in onda a partire dal 18 novembre, con 10 episodi in totale.

Tra le novità di stagione nel cast spicca Kehlani, che interpreterà Ivy, una truccatrice e giovane mamma sfortunata in amore. Sul set anche Margaret Cho, che interpreterà se stessa come conduttrice di un talk show, Joey Lauren Adams, che interpreterà Taylor, un’autoironica barista, e Joanna Cassidy, che interpreterà Patty, la madre di Tess. Confermatissimo il cast principale, trainato ancora una volta da Jennifer Beals nei panni di Bette Porter. Al suo fianco Leisha Hailey, Moennig, Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni, Rosanny Zayas, Sepideh Moafi e Jordan Hull.

Le guest star della 2a stagione Rosie O’Donnell (Carrie), Laurel Holloman (Tina) e Jamie Clayton (Tess) sono state tutte promosse a ‘regular’ per la stagione 3. “Sono così entusiasta di avere tutte queste icone nel nostro scintillante cast!“, ha dichiarato la showrunner Marja-Lewis Ryan.

Al termine della stagione 2 avevamo lasciato in bilico la relazione tra Tess e Shane, mentre la prima si dirigeva a Las Vegas per prendersi cura di sua madre, che ora sappiamo sarà interpretata da Joanna Cassidy. Vero e proprio cliffhanger relativo a Bette, chiamata ad inseguire o meno la sua ragazza Pippa o a ritrovarsi tra le braccia della sua ex, Tina. C’è poi ancora da capire cosa faranno Gigi e Dani, con quest’ultima arrestata.

Il prossimo 18 novembre, tutto sarà più chiaro. The L Word: Generation Q è trasmesso in Italia da Sky Atlantic.

