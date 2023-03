Drag Race Italia 3 si farà e andrà su Paramount+, aperti i casting della nuova stagione

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo mesi di attesa e rumor targati Dagospia che ipotizzavano una cancellazione da parte di Discovery+, l’annuncio. La 3a stagione di Drag Race Italia si farà, è ufficiale e andrà in onda su Paramount+. A darne conferma l’account social della trasmissione, che ha annunciato l’apertura dei casting.

“Se pensi di avere il carisma, l’unicità, il coraggio e il talento necessari per diventare la nuova Italia’s Next Drag Superstar, invia subito la tua candidatura a dragraceitalia@ballandi.com! Hai tempo fino al 27 marzo per iscriverti!”.

Immediata la dichiarazione di Chris McCarthy, Presidente/CEO, SHOWTIME/MTV Entertainment Studios & Paramount Media Networks: “Drag Race è diventato un fenomeno globale e siamo stati onorati di essere presenti fin dall’inizio con il team incredibilmente talentuoso di RuPaul e World of Wonder“. “Nell’espandere l’impronta globale di Paramount+, era importante riconquistare Drag Race nei mercati internazionali chiave costruendo anche una serie di competizioni interconnesse. Global Drag Race All Stars è come un Super Bowl mondiale per le Drag!”.

“Con la terza stagione di Drag Race Italia siamo entusiasti di espandere la partnership con Paramount+ e Wow Presents Plus, e di continuare la nostra missione nel diffondere la gioia delle drag in tutto il mondo“, hanno aggiunto Fenton Bailey e Randy Barbato, CEO di World of Wonder.

Drag Race Italia arriverà sul servizio di streaming Paramount+ e successivamente sarà disponibile, oltre che in Italia, anche negli Stati Uniti e in America Latina nel corso dell’anno. La notizia segue il recente annuncio di tre nuove edizioni di Drag Race in Brasile, Germania e Messico e di una Global Drag Race All Stars, che saranno disponibili su Paramount+ quest’anno nei rispettivi paesi.

La seconda edizione di Drag Race Italia è andata in streaming dal 20 ottobre all’8 dicembre 2022 sulla piattaforma Discovery+, e in onda su Real Time in chiaro dall’11 gennaio al 1º febbraio 2023. A vincerla è stata La Diamond, che ha guadagnato come premio il titolo di Brand Ambassador per MAC Cosmetics per un anno, una corona e uno scettro di Aster Lab.

La prima storica edizione, andata in streaming dal 19 novembre al 23 dicembre 2021 sulla piattaforma Discovery+, e in onda su Real Time in chiaro dal 9 gennaio al 13 febbraio 2022, era stata invece vinta da Elecktra Bionic.

Tutto tace sui giurati dell’edizione 3 di Drag Race Italia, con le riconferme di Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi tutt’altro che scontate e nuove puntate in streaming tra fine 2023 e inizio 2024.

Che fine abbia invece fatto “Non sono una Signora“, programma drag condotto da Alba Parietti con Nick Cerioni direttore artistico da mesi previsto su Rai2, non è invece chiaro. Rinviato all’infinito potrebbe andare in onda a maggio, tra prima e seconda serata. Potrebbe, perché pur essendo stato già realizzato in tutte le sue puntate è finito nel dimenticatoio.

