Pedro Pascal: “Non ho mai incontrato nessuno come Bella Ramsey, ha tirato fuori il meglio di me”

Recentemente visto a Cannes con il cortometraggio di Pedro Almodovar The Strange Way of Life, Pedro Pascal, già iconico Mandaloriano Disney e da sempre alleato queer con amatissima sorella trans, ha incantato il mondo della serialità televisiva grazie al suo Joel in The Last Of Us, tra le serie più viste, discusse e amate del 2023. Al fianco dell’attore spicca Bella Ramsey, dichiaratamente non binaria e straordinariə protagonista negli abiti di Ellie, che all’interno della serie, così come nel videogioco, è lesbica.

Un’alchimia, quella tra i due attori, che ha abbagliato il piccolo schermo, all’interno di una storia post-apocalittica di pura sopravvivenza tra gli zombie. Intervistato da Steven Yeun per la serie Actors on Actors di Variety, Pedro ha voluto pubblicamente ringraziare Bella.

“Potrei dire che è fantasticə. Non avrei potuto chiedere un adolescente più generosə e premurosə”. “E non intendo dirlo in modo condiscendente. Aveva 17 anni. Ha compiuto 18 anni mentre giravamo, e questo avrebbe potuto fare schifo. Ho fatto affidamento su Bella per gran parte delle riprese. Eravamo entrambi spaventati da questo, ma Bella mi ha semplicemente ispirato ad essere più maturo al riguardo. Non credo davvero di aver mai incontrato nessuno come Bella. Ha tirato fuori il meglio di me come persona”.

Non è la prima volta che Pascal si congratula con Ramsey. Nel ritirare il premio per il miglior duo agli MTV Movie Awards a nome di entrambi, ha detto: “Mi manchi. Ti amo. Tu sei il duo… tu sei me, io sono te. Vorrei che io e Bella fossimo di nuovo insieme, e lo saremo presto, quindi rimanete sintonizzati”.

Ramsey ha poi aggiunto: “Io e Pedro ci amiamo profondamente. Lo amo e non potrei immaginare di farlo senza di lui”.

In un’intervista a L’Officiel, Ramsey ha rivelato come sia sbocciata rapidamente un’amicizia con il più grande Pedro. “Lo adoro”. “È solo una persona molto sicura. Mi sono sentitə subito al sicuro con lui ed ero così sollevatə che andassimo d’accordo. Ero così preoccupatə. Ho messo così tanta pressione sulla nostra relazione perché sapevo che avremmo passato il resto dell’anno insieme, poi il lancio stampa e le altre stagioni. Nel momento in cui ho effettivamente mollato quella pressione, abbiamo legato. Lui è il migliore. È così gentile e generoso e ci siamo divertiti molto. Eravamo come due ragazzini che scherzano continuamente”.

Ramsey e Pascal si riuniranno molto presto per la seconda stagione della serie, le cui riprese inizieranno entro la fine dell’anno. Una seconda stagione che approfondirà l’orientamento sessuale di Ellie, finalmente pronta a trovare l’amore dopo l’antipasto tragico della prima stagione.

Nell’attesa Steven Spielberg, leggenda di Hollywood, ha preso carta e penna per scrivere una lettera agli sceneggiatori di The Last of Us, complimentandosi con loro per la 3a memorabile puntata, tutta dedicata alla storia d’amore tra Bill e Frank. A svelare l’arcano il regista Peter Hoar.

“Una lettera di Steven Spielberg è arrivata a Craig Mazin, lo sceneggiatore del mio episodio di The Last of Us e autore di tutte le puntate. L’ha condivisa con me, Nick Offerman, Murray Bartlett e con il direttore della fotografia Eben Bolter. In pratica un intero gruppo di uomini di mezza età ha iniziato a strillare perché il loro idolo sapeva che esistevano. Penso che probabilmente sapeva chi fossero, ma non lui non sapeva chi fossi io. E ora lo ha probabilmente già dimenticato”.

