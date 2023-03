The Last of Us, Bella Ramsey: “C’è un esercito gay che mi protegge e che si fa sentire più degli omofobi”

0:00 Ascolta l'articolo

Pochi giorni ancora alla nona e ultimissima puntata di The Last of Us, serie HBO che sta sbancando l’Auditel in ogni parte del mondo, con centinaia di migliaia di tweet ogni settimana, meme su meme, recensioni entusiastiche e una rappresentazione LGBTQI+ che ha regalato alcuni dei migliori momenti tv degli ultimi anni.

Bella Ramsey, 19enne che ha recentemente fatto coming out come persona non binaria, ha ammesso di aver ceduto alla tentazione di leggere le reazioni social di fan e detrattori, dicendosi felice per la vicinanza della comunità gay al suo personaggio, alla sua persona e alla serie tratta dall’omonimo videogioco Playstation. Bella ne ha parlato nel corso di un episodio di The Last of Pods.

“Avevo giurato a Craig Mazin che non avrei guardato i commenti e penso di aver drammaticamente fatto saltare quel giuramento nelle ultime settimane“, ha rivelato l’ex volto di Game of Thrones. “Sono davvero consapevole che c’è un esercito gay che è su Twitter e sta sostenendo me ed Ellie e penso si facciano sentire più di tutte le persone che continuano a odiarla, o a odiare lo show, i troll omofobi, qualsiasi cosa. È semplicemente bello avere quell’esercito che mi protegge. Quella è una reazione che ho realmente apprezzato“.

Nelle scorse settimane Bella aveva già affrontati gli omofobi che hanno inondato di recensioni negative due episodi queer di questa prima stagione, il 3° e il 7°, facendo notare loro che dovranno abituarsi a vedere sempre più storie LGBTQI, sia in tv che al cinema. Con la 2a stagione Ellie vivrà un amore importante, forse anticipato le scorse settimane da una comparsata lampo, dopo aver già visto il suo primo bacio ad una ragazza, nel corso della settima straordinaria puntata, incredibilmente simile a quanto visto su piattaforma. Ramsey, in tal senso, si è dettə estasiatə dalle reazioni dei giocatori di The Last of Us, fortunatamente soddisfatti dall’adattamento.

“Quella è la cosa che sembra più validante. Quando i giocatori che sono così coinvolti nel videogioco dicono ‘Questo è fatto così bene ed è all’altezza di tutte le mie aspettative, e le supera’, quella è una reazione che ti fa sentire davvero bene“.

