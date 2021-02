The Last of Us, Pedro Pascal e Bella Ramsey protagonisti della serie HBO

2 minuti di lettura

Attesissima da milioni di fan in tutto il mondo, la serie tv tratta dal celebre videogioco nato nel 2013 The Last of Us di Naughty Dog ha trovato i suoi due protagonisti. Il lanciatissimo Pedro Pascal, già fantastico Mandaloriano nella serie Disney Plus, e Bella Ramsey, 17enne esplosa in tv grazie all’iconico ruolo della giovane nobile Lyanna Mormont in Game of Thrones. Parola dell’Hollywood Reporter. La storia, ambientata 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna, è incentrata sul curioso rapporto tra Joel, contrabbandiere di questo nuovo mondo, ed Ellie, adolescente che potrebbe essere la chiave per curare una pandemia mortale

Bella sarà Ellie, nel videogioco lesbica dichiarata. Craig Mazin, produttore e sceneggiatore, ha garantito che Ellie sarà dichiaratamente lesbica anche nell’adattamento televisivo. Il coming out videoludico di Ellie è avvenuto nel 2014, con lo spin-off The Last of Us: Left Behind, quando baciò l’amica Riley. Nel 2018 la creatrice del gioco Halley Gross aveva ribadito che Ellie “è nata lesbica”, aggiungendo: “È proprio quello che è”.

Pedro Pascal sarà Joel, uomo “tormentato da traumi e fallimenti passati, che deve attraversare un’America devastata dalla pandemia, proteggendo nel contempo una ragazza che rappresenta l’ultima speranza dell’umanità”. La descrizione ufficiale di Ellie, sottolinea invece come sia “un’orfana che non ha mai conosciuto altro che un pianeta devastato“. Craig Mazin, autore dell’acclamata miniserie Chernobyl, sta scrivendo la sceneggiatura insieme a Neil Druckmann, mentre il regista Kantemir Balagov dirigerà il pilot.

Anche The Last of Us Parte 2, uscito nel 2020, è diventato letteralmente di culto nella comunità LGBT, trattando tematiche come omosessualità, transessualità e omotransfobia.