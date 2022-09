The Last of Us, primo trailer della serie queer apocalittica con Pedro Pascal e Bella Ramsey

2 min. di lettura

A dir poco attesa da milioni di fan in tutto il mondo, The Last of Us arriverà in Italia su Sky e in streaming solo su NOW nel 2023, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti su HBO. Oggi, finalmente, possiamo ammirare il primissimo trailer del progetto, dichiaratamente LGBTQ+.

Tratta dal celebre videogioco nato nel 2013 The Last of Us di Naughty Dog, la serie vede Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel, contrabbandiere di questo nuovo mondo, ed Ellie, adolescente che potrebbe essere la chiave per curare una pandemia mortale. La storia è infatti ambientata 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel viene incaricato di far uscire la 14enne Ellie da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. I due inizieranno così un viaggio brutale e straziante lungo tutti gli Stati Uniti, pronti a tutto pur di sopravvivere.

Esattamente come nel videogioco, anche nell’adattamento tv Ellie sarà lesbica dichiarata. Craig Mazin, produttore e sceneggiatore, l’ha pubblicamente garantito. Il coming out videoludico di Ellie è avvenuto nel 2014, con lo spin-off The Last of Us: Left Behind, quando baciò l’amica Riley. Nel 2018 la creatrice del gioco Halley Gross rimarcò come Ellie fosse “nata lesbica”, aggiungendo: “È proprio quello che è”.

A completare il cast Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles e Ashley Johnson. Allo script troviamo Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, anche produttori esecutivi. Kantemir Balagov ha diretto il pilot.

Nel luglio del 2020 è uscito The Last of Us 2 su Playstation, sequel che ha spaziato tra omosessualità, transessualità e omotransfobia.

