The Parenting, Nik Dodani e Brandon Flynn protagonisti della comedy queer HBO Max

Nik Dodani e Brandon Flynn prenderanno parte al film The Parenting, commedia poltergeist di New Line e HBO Max. I due attori affiancheranno Brian Cox, Edie Falco, Lisa Kudrow e Dean Norris, con Craig Johnson alla regia e inizio riprese a fine mese in Massachusetts.

Scritta da Kent Sublette, la sceneggiatura è incentrata su una giovane coppia gay, formata da Rohan e Josh, che ospita i rispettivi genitori durante un fine settimana in un’accogliente casa in affitto in campagna. Le cose prendono una svolta inattesa (e comica) quando i nuovi inquilini scoprono che da circa 400 anni la casa di campagna è abitata da un’entità malvagia…

Dodani e Flynn interpretano la coppia al centro della trama, con Cox, Falco, Norris e Kudrow negli abiti dei rispettivi genitori. Per il lancio ‘social’ della pellicola è stata utilizzata la tipica schermata di Grindr, con Dodani e Flynn l’uno al fianco dell’altro.

28enne attore statunitense dichiaratamente gay, Dodani è noto per la sua interpretazione di Zahid Raja in Atypical, oltre ad aver preso parte ad Alex Strangelove e al più recente Caro Evan Hansen. Attualmente sta sviluppando anche un adattamento del romanzo di Rakesh Satyal Blue Boy, per il quale ha scritto la sceneggiatura.

28enne attore americano esploso grazie al ruolo di Justin Foley nella serie televisiva Tredici, Flynn si è fatto vedere anche in True Detective e Ratched, mentre a breve sarà nel nuovo Hellraiser di David Bruckner. Nel suo passato sentimentale un presunto flirt con Zachary Quinto e una storia d’amore con Sam Smith.

