Luca Guadagnino apre Venezia con Challengers e dirigerá la serie tratta da The Shards di Bret Easton Ellis

Infaticabile Luca Guadagnino. Sará il suo Challengers ad aprire l’80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il 30 agosto. Challengers è un film ambientato nel mondo del tennis, un menage-a-trois con protagonisti Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist.

“Luca Guadagnino è tra i pochi registi italiani abituato da sempre a lavorare con attrici e attori sia italiani che stranieri – ha dichiarato il Direttore Alberto Barbera – riuscendo ogni volta a ottenere il massimo risultato da ciascuno di essi. Anche quando gioca fuori casa, come nel caso di Challengers. Senza porre limiti alla propria energia creativa, Guadagnino affronta qui con leggerezza e spavalderia sportiva temi come l’amore, l’amicizia e la rivalità maschile, dando vita a uno spettacolo trascinante ed emozionante, intriso di ironia, sensualità e piacevolezza. Cinema allo stato puro”.

“Sono molto emozionato di presentare al pubblico della Mostra di Venezia il mio nuovo film Challengers – ha aggiunto Luca Guadagnino– È una storia moderna e potente, soffusa dall’energia della giovinezza, dell’amore e del potere del sé. Zendaya, Josh e Mike sono completamente originali e nuovi nel portare sullo schermo un’aura che non si è mai vista nelle loro interpretazioni. Non vedo l’ora che il pubblico del Lido balli sulle note della colonna sonora di Trent e Atticus nella notte di apertura dell’Ottantesima Edizione della Mostra. Per me come cineasta aprire il festival è un sogno che si realizza, e sono profondamente grato ad Alberto e all’intera famiglia della Biennale di Venezia per questo riconoscimento a Challengers”.

Da poco chiuso il sul set romano di Queer, il regista di Chiamami col tuo nome adatterà anche per HBO The Shards, ultimo romanzo di Bret Easton Ellis. Guadagnino dovrebbe dirigere tutti gli episodi della serie, ritrovato HBO a pochi anni da “We Are Who We Are“, ad oggi sua prima e unica esperienza televisiva.

HBO vorrebbe avere tre stagioni di “The Shards”, da dieci episodi ciascuna, con Ellis che le sceneggerà tutte. L’autore di American Psycho ha aggiunto a El Independiente che ci saranno sottotrame aggiuntive assenti nel suo romanzo. Primo romanzo di Ellis dopo 13 anni di niente, The Shards è un libro di memorie romanzato dell’ultimo anno di liceo dell’autore, ambientato nel 1981 a Los Angeles. In Italia non è ancora arrivato in libreria.

Al centro della trama un gruppo di amici in un liceo Los Angeles, mentre Trawler, un serial killer, inizia a terrorizzare la città e ad avvicinarsi pericolosamente ai ragazzi. Bret, 17enne, diventa ossessionato da Robert Mallory, nuovo studente dal passato misterioso. Un giovane bello e affascinante che nasconde un segreto. Bret dovrà capire se potrà fidarsi dei suoi amici o della sua mente, scivolando presto nella paranoia e nell’isolamento.

Sesso, sangue e ultrapop, come la storia di Bret Easton Ellis insegna. L’agenda di Guadagnino si fa così sempre più fitta. Il regista è infatti al lavoro anche su un biopic di Audrey Hepburn, su una nuova versione de Il Signore delle Mosche e su un nuovo remake di Scarface, senza dimenticare il mai del tutto archiviato sequel di Chiamami col tuo nome.

