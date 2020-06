Tiziano Ferro canta al Global Pride 2020, il video: “agli amici italiani, a mio marito, a chi celebra gli stessi diritti”

Annunciata, attesa, e arrivata. L’esibizione di Tiziano Ferro al Global Pride 2020, in rappresentanza del Lazio Pride, è diventata realtà verso le ore 18:00.

Il cantante di Latina, da anni ‘volto’ del Pri laziale, ha salutato ‘gli amici italiani, mio marito, chi celebra gli stessi diritti’, prima di cantare La Differenza tra te e me, singolo di enorme successo del 2011. Un’esibizione live semplicemente perfetta, tra italiano e spagnolo, per un Global Pride che proseguirà fino alle 09 di domani mattina, domenica 28 giugno. Per l’Italia ha cantato anche Osvaldo Supino, mentre Vladimir Luxuria ha rappresentato il Molise Pride.

Alleghiamo altre due esibizione relative a due popstar internazionali, ovvero Kesha, che ha cantato la sua Rainbow, e Adam Lambert.