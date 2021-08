To Be Real, Billy Porter dirigerà una commedia queer adolescenziale per Amazon Studios

< 1 minuto di lettura

In attesa di vederlo negli abiti di un’inedita Fata Madrina queer in Cindarella, a breve su Amazon Prime Video, Billy Porter dirigerà “To Be Real“, della I’ll Have Another Productions di Gabrielle Union. Amazon Studios, parola di Variety, ha acquisito i diritti sul film dopo un’autentica guerra di offerte al rialzo, con Porter, che ha girato proprio quest’estate il suo film di esordio “What If?” per la Orion Pictures, di nuovo in cabina di regia, con Ryan Shiraki allo script.

Descritto come un “Superbad” LGBTQ che incrocia “La rivincita delle sfigate“, “To Be Real” segue tre amici queer che scappano dalla loro città natale per la Pride Week di New York, dove scopriranno che la vita oltre l’arcobaleno è una follia, spesso divisiva e particolarmente cruda, ma molto divertente.”

Porter, primo attore afroamericano dichiaratamente gay ad aver vinto un Emmy grazie a Pose, è lanciatissimo ad Hollywood, dopo aver raccolto consensi solo a Broadway per decenni. Anche “What If?” è legato al mondo adolescenziale, ma in forma romantic drama. Si parla di un coming of age con protagonista un’adolescente trans che trova finalmente l’amore. Il film seguirà Khal, studente 17enne che si è preso una cotta per la compagna di classe trans Kelsa. Sul web in tanti lo incoraggiano a trasformare la sua cotta in realtà, con la neonata coppia chiamata a superare le difficoltà dell’ultimo anno di liceo.

“To Be Real” è invece una comedy a tutti gli effetti. Il mese prossimo Billy potrebbe vincere il suo secondo Emmy grazie all’iconico ruolo di Pray Tell, con la 3a e ultima stagione di “Pose”, in Italia ancora inedita.