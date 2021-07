Tokyo 2020: l’atleta trans Laurel Hubbard gareggerà nella categoria femminile

2 minuti di lettura

La sollevatrice di pesi Laurel Hubbard parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo ha deciso il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), respingendo così la richiesta di squalifica per l’atleta transgender della Nuova Zelanda, che ad agosto gareggerà quindi nella categoria dei pesi massimi femminili.

La partecipazione di Laurel Hubbard alle Olimpiadi aveva scatenato una polemica, e la stessa ragazza era stata ricoperta da insulti transfobici. In passato, molti atleti avevano fatto ricorso di fronte alla sua partecipazione in altre competizioni. Ma con la decisione del CIO, Laurel sarà la prima atleta apertamente transgender a gareggiare alle Olimpiadi.

È lo stesso presidente del CIO Thomas Bach a non voler discriminare l’atleta transgender, la quale è stata ammessa alle competizioni nel rispetto delle regole.

A Reuters, il presidente ha spiegato:

Le regole sono state stabilite dalla Federazione internazionale di sollevamento pesi prima dell’inizio delle qualifiche. Queste stesse regole si applicano e non si possono cambiare durante le competizioni.

Allo stesso tempo, il CIO è in una fase di indagine con tutte le diverse parti interessate, per rivedere queste regole e infine elaborare alcune linee guida che però non si possono definire esattamente delle nuove regole, perché non esiste una soluzione valida per tutti. Differisce da sport a sport.