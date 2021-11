Tom Daley lancia sul mercato la sua prima collezione con il kit per lavorare a maglia

3 minuti di lettura

L’ormai celebre “ossessione” per il lavoro a maglia di Tom Daley si è tramutata in collezione. “Made With Love By Tom Daley” il nome dato dal tuffatore inglese alla sua prima trovata commerciale da maglieria, realizzata solo con pura lana biodegradabile e rinnovabile.

La collezione di lancio chiamata “1896“, anno delle prime Olimpiadi moderne, comprende un kit di maglieria per maglioni, cardigan e accessori vari. 15 pezzi tra cappelli, sciarpe, coperte, in uscita proprio in prospettiva Natale. Con il trucco. Perché sarete voi a doverli realizzare, seguendo passo passo le indicazioni del tuffatore. Sul mercato sono in arrivo prodotti per principianti fino a “knitters” avanzati, con una fascia di prezzo che oscilla dalle 30 alle 220 sterline. Ogni kit viene fornito con i ferri, il filato e i modelli da maglieria. Tra i modelli in vendita (che ribadiamo, sarete voi a dover realizzare) si trovano maglioni con fenicotteri decorati, cappelli e sciarpe colorate, cardigan con maniche a palloncino, coperte giganti.

“Negli ultimi due anni, il lavoro a maglia è stato la mia salvezza“, ha dichiarato Tom. “È stata una forma di consapevolezza tra l’allenamento e la competizione, e un modo per passare il tempo mentre viaggiavo o stavo a casa durante il lockdown. Porto il mio lavoro a maglia ovunque e mi sento come se avessi realizzato qualcosa ogni volta che faccio qualcosa di nuovo. Mi piace pensare che il lavoro a maglia stia tornando di moda, quindi non vedo l’ora che le persone ci provino se non l’hanno ancora mai fatto, facendo cose che poi possono effettivamente indossare“.

L’account Instagram di Tom Daley interamente dedicato ai suoi lavori a maglia ha quasi raggiunto il milione e mezzo di follower, esplodendo durante le ultime olimpiadi estive, quando il tuffatore venne pizzicato dalle telecamere mentre lavorava a maglia nel pieno di una gara di tuffi femminile. Dustin Lance Black, suo sposo, condivide regolarmente sui social le sue creazioni di maglieria, indossandole con orgoglio. Alle Olimpiadi di Tokyo Daley ha vinto il suo primo oro e un bronzo, dopo aver seriamente rischiato di doverle vedere da casa, perché positivo al Covid-19 fino a pochi mesi prima e vittima di uno strappo al menisco, con conseguente operazione al ginocchio. Ma quella medaglia d’oro Tom la sognava da anni, dopo aver già vinto 5 ori mondiali e 5 ori europei.

Daley ha fatto coming out nel 2018, su Youtube, annunciando di essersi innamorato di Dustin Lance Black, sceneggiatore premio Oscar per Milk. I due si sono poi sposati nel 2017 e sono diventati genitori di Robert Ray.