Tommaso Stanzani tra coming out e Tommaso Zorzi: “Lo amo ancora” – VIDEO

Ogni mattina su Rai2 al fianco di Fiorello in Viva Rai2, Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria, è stato ospite dell’ultima puntata di Ciao Maschio, andata in onda sabato notte su Rai1, con le Karma B al fianco della conduttrice Nunzia De Girolamo.

Stanzani, stuzzicato sul fronte privato, è tornato a parlare dell’ex fidanzato Tommaso Zorzi, con cui ha fatto coppia per poco più di un anno poco dopo la vittoria del Gf Vip da parte dell’attuale giudice e conduttore di Drag Race Italia. Un amore imploso all’improvviso, con mille rumor legati a potenziali motivazioni e ipotetiche colpe di chicchessia.

“Gli voglio bene. Non c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘non ti parlo mai più, stai lontano da me’. C’è stato un momento in cui le cose non andavano e abbiamo deciso di prendere due strade diverse“, ha precisato il 22enne ballerino. “È stato uno dei primi a scrivermi per complimentarmi quando ha saputo che avrei fatto Viva Rai2. Quando mi ha invitato per il suo compleanno, svegliandomi tutte le mattine alle 5 nel weekend amo rilassarmi ma mi ha fatto super piacere prendere il treno, andare a Milano anche solo per dargli un abbraccio“.

Parole di profonda maturità, che motivano in qualche modo la presenza di Tommaso al super party che Zorzi ha tenuto a Milano ad inizio aprile per festeggiare i 28 anni. Nessun ritorno di fiamma, bensì un rapporto rimasto ‘amichevole’, di affetto sincero.

“Penso che l’amicizia, anche quando finisce una relazione, possa rimanere“, ha proseguito Stanzani, per poi confessare.

“In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore è cambiato, ha assunto una forma diversa. Credo che questa cosa valga anche per lui. Gli voglio bene. Per me è stato il primo, è arrivato in un momento particolare della mia vita, rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasformato”.

In tutta onestà Stanzani ha poi parlato della propria pigrizia cronica. “Quando lavoro non sono mai pigro, anzi. Ma nelle giornate di relax per me la giornata top è divano, film, copertina e ciao ciao“. Una pigrizia dettata anche da un certo tipo di educazione, per Stanzani, cresciuto da due insegnanti. “Mi hanno sempre spiegato che prima vengono i doveri, e poi il piacere“.

Un coming out, per Tommaso, arrivato presto, all’età di 14 anni, in famiglia. “Sono stato molto fortunato perché ho sempre avuto una compagnia e amicizie che mi hanno sempre rispettato. E anche i miei genitori, per loro non è mai stato un problema. Mi hanno cresciuto con sani principi, di rispetto e non discriminazione“.

