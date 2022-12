0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Scoperto da Maria De Filippi ad Amici 20, Tommaso Stanzani non si è più fermato e da quell’ormai lontano 2021 ha fatto carriera calcando alcuni dei palchi più prestigiosi del panorama televisivo italiano.

Nato a Bologna il 21 marzo 2002, Tommaso sin dall’età di 3 anni si è ispirato alla carriera dei genitori e ha preteso di poter seguire le loro orme: da giovanissimo ha iniziato a prendere lezioni di pattinaggio per poi intraprendere un percorso di studi al liceo coreutico, ovvero un accademia di danza, dove ha nutrito per l’appunto la sua passione per la danza e per il pattinaggio artistico.

Ben presto proprio quella sua passione si è trasformata in un lavoro: dal 2014 al 2016 è stato campione mondiale della sua specialità. Nel 2016 ha vinto importanti premi internazionali e i campionati europei e si è persino esibito a Italia’s Got Talent di fronte ai giudici Claudio Bisio, Nina Zilli, Frank Matano e Luciana Litizzetto e alla conduttrice Lodovica Comello.

Nel 2020 è approdato ad Amici, la Scuola più famosa d’Italia, dove ha abbandonando i pattini e ha sperimentato a 360° il mondo della danza, divenendo sin da subito uno degli allievi più amati e promettenti del programma. Nonostante sia stato eliminato solo alla terza puntata della fase Serale del noto talent show di Canale 5, di lui non si è mai smesso di parlare e ad oggi è ancora uno degli ex alunni più amati dal pubblico.

Il clamore mediatico intorno alla sua persona è tutto da ricondurre, almeno per quanto riguarda le notizie di gossip, alla sua relazione sentimentale durata quasi due anni con il noto conduttore e opinionista Tommaso Zorzi. I due, infatti, si sono conosciuti poco dopo la fine della sua esperienza all’interno del talent show di Maria De Filippi e in breve tempo sono diventati inseparabili, fino alla rottura annunciata qualche mese fa (forse per via di un amante).

Di Tommaso Stanzani, però, negli anni abbiamo continuato a sentir parlare anche per via del suo coinvolgimento in importanti show televisivi: al termine della sua esperienza ad Amici, ad esempio, è entrato a far parte del corpo di ballo del Radio Norba Cornetto Battiti Live, divenendo un vero personaggio di punta.

Attualmente, invece, è impegnato tutte le mattine – dal lunedì al venerdì – nella trasmissione Viva Rai2 di Fiorello, dove ha già stupito tutti con delle esibizioni mozzafiato.

Insomma, la carriera di Tommaso sembra essere solo agli inizi anche se la sua gavetta sembra dare i giusti frutti e tutto ci fa pensare che ben presto potremmo vederlo calcare palchi ancora più prestigiosi. E per quanto riguarda il lato sentimentale, invece, ci auguriamo che Cupido possa colpire anche il suo petto e che il 2023 sia l’anno del suo nuovo amore.

