DDL Zan calendarizzato in Commissione Giustizia al Senato, Ostellari si auto-proclama relatore

Dopo un mese e mezzo di polemiche, rinvii e cavilli di qualsiasi tipo cavalcati dal presidente leghista Andrea Ostellari, il DDL Zan è stato ufficialmente calendarizzato in commissione giustizia al Senato.

“Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva“, ha immediatamente commentato sui social Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore del DDL. “Un testo già approvato alla Camera non poteva rimanere bloccato perché la Lega non vuole discuterlo, forzando in maniera ormai intollerabile i regolamenti“, ha proseguito la senatrice Monica Cirinnà.

“13 – 11. Votato ora la calendarizzazione! M5S, PD, LEU, IV, AUT. Maggioranza Conte compatta sui diritti“, ha twittato Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle. Ma Ostellari, dichiaratamente contrario alla legge, ha incredibilmente deciso di auto-proclamarsi relatore del DDL.

Il voto sul calendario dei lavori ha certificato che, in commissione Giustizia, la maggioranza è spaccata. Al successivo incardinamento del disegno di legge Zan, seguiranno le audizioni e il dibattito sulle proposte emendative. Il regolamento prevede che il relatore di ciascun disegno di legge sia il presidente della commissione, che ha la facoltà di delegare questa funzione ad altri commissari. Poiché sono stato confermato presidente, grazie al voto della maggioranza dei componenti della commissione, per garantire chi è favorevole al ddl e chi non lo è, tratterrò questa delega.

L’iter del DDL in commissione giustizia, ostacolato dal leghista Andrea Ostellari negli ultimi due mesi, potrà ora finalmente prendere forma, ma con un “capitano” a lui contrario. Per questo motivo bisognerà mantenere alta l’attenzione, perché la Lega farà di tutto per allungare i tempi, per seminare il campo parlamentare di mine. Simone Pillon, in tal senso, ha parlato di “DDL Zan incardinato a forza, 11 a 13, dividendo la maggioranza e la commissione. Comincia la battaglia! Il relatore sarà il sen. Ostellari. Abbiamo massima fiducia che saprà garantire tutti“.

Una volta partita la discussione sarà fondamentale, come ripetuto ieri dal deputato Zan, non cambiare di una virgola il testo già approvato alla Camera, dopo un anno di limature, emendamenti e discussioni di qualsiasi tipo. Perché in caso contrario si correrebbe il rischio di andare incontro a morte certa del DDL, costretto a tornare a Montecitorio per ricominciare l’iter. Significherebbe affossarla.