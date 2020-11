Tutti stanno impazzendo per queste scarpe, ma non immaginerai mai chi le ha concepite

L’ultimo capitolo di questo folle 2020, che sembra concepito dagli sceneggiatori dei Simpson, è la mania collettiva per delle scarpe da ginnastica multicolore dall’aspetto (e non solo quello) molto cheap che stanno spopolando in queste ore.

Nike, UnderArmour, Adidas, New Balance ? Niente affatto. Gucci, Prada, Balenciaga? No, acqua acqua! Alessandro Michele? Stavolta non c’entra.

Pensate che questo accessorio ha scatenato già nei mesi scorso un fenomeno a dir poco incredibile.

Quest’estate infatti, la prima produzione di queste sneaker, disponibile solo in alcuni paesi Europei, è andata esaurita in poche ore, ed è stata prontamente rimessa in vendita a 10- 20 volte il costo d’acquisto in siti specializzati in aste on line come Ebay o DePop.

Oggi tutte le principali testate italiane, da quelle di moda a quelle finanziarie, nonchè i principali quotidiani, annunciano finalmente -si fa per dire- l’arrivo anche in Italia di cotanta meraviglia.

Se le volete però affrettatevi, perchè, come ogni oggetto del desiderio, è ambitissimo, e già da stamattina si segnalano code di ore davanti agli store che le distribuiscono.

Chi è lo stilista? Nessuno, probabilmente. Si tratta di scarpe da ginnastica prodotte dalla celebre azienda di supermercati low cost lidl in vendita a 12,99 €.