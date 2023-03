Ucraina, arriva il primo festival cinematografico LGBTQIA

0:00 Ascolta l'articolo

L’Ucraina avrà il suo primo festival cinematografico LGBTQIA, nonostante l’invasione russa ancora in corso. Il Sunny Bunny Festival si terrà durante il Pride Month. Ad annunciarlo gli organizzatori. Il nome nasce dal programma LGBTQIA del festival cinematografico Molodist che si tiene a Kiev.

“Il festival sarà per la comunità queer, che è ancora qui, che lotta per la nostra libertà, le nostre vite e i nostri diritti, come chiunque altro“, ha detto a Openly Bohdan Zhuk, tra gli organizzatori del festival. Zhuk ha precisato come una delle principali priorità degli organizzatori sarà la totale sicurezza dei partecipanti.

“Se c’è un’allarme, se suona una sirena, dobbiamo assicurarci che ci sia un riparo nel locale, nel cinema o da qualche parte nelle vicinanze. Normalmente, le stazioni della metropolitana servono anche a questo”. “Ci aspettiamo di avere ospiti in rappresentanza dei film presentati in questo festival, ma ovviamente molte persone non vorranno rischiare la propria vita”. “Forse è un po’ stereotipato farlo a giugno, dato che è il Pride Month, ma ci darà più tempo per prepararci“, ha precisato Zhuk a Variety.

In passato Zhuk ha preso parte all’Intl. Film Festival Rotterdam, lavorando proprio ad un panel sul cinema queer. “Come Paese che è stato colonizzato, l’Ucraina ha avuto la sua cultura repressa“, ha sottolineato. “E la prima cultura che di solito viene repressa è la cultura queer”. “Non si sa molto della cultura queer in Ucraina, vero? “Non perché non esista, ma perché è stata cancellata“.

Il festival cinematografico Sunny Bunny prevede di lanciare una campagna di crowdfunding nel prossimo futuro, per aiutare a finanziare l’evento.

© Riproduzione Riservata