Umbria, Lega presenta mozione omofoba contro il DDL Zan

«La narrazione che la Lega continua a propinarci di una legge liberticida – continua Bucaioni – è semplicemente falsa e creata a tavolino per spaventare il paese. Basta leggere il testo per capire che non c’è traccia di alcuna limitazione alla libertà di opinione o di pensiero, ma solo la prevenzione e il contrasto di crimini e violenza. Purtroppo, la Lega ci ha ormai abituato che quando non ha argomenti nel merito costruisce mostri al solo scopo di alimentare le paure irrazionali dei cittadini. Un po’ come è già successo per la fantomatica “ideologia gender”, chiodo fisso di pochi estremisti ed esaltati in questo paese.»

Nel testo della mozione viene riportato anche il caso della condanna dell’Avvocato Simone Pillon, subita dopo aver ripetutamente diffamato Omphalos e le attività dei propri attivisti in diverse occasioni pubbliche. Nonostante la condanna inflitta dal Tribunale di Perugia, la Lega vorrebbe far passare questo, e altri casi simili, come “limitazioni della libertà di opinione”, quando invece si tratta solo di gravi atti diffamatori.

«Pillon, Gandolfini, De Mari sono persone che hanno fatto dell’odio verso le persone omosessuali e transessuali la loro battaglia politica – conclude il presidente di Omphalos – non a caso non parlano d’altro, sono ossessionate. Che le loro falsità vengano condannate in tribunale è il minimo che possa succedere in un paese civile. Evidentemente i consiglieri della lega in Umbria non hanno niente di meglio da fare che ricevere i diktat di questi personaggi e tentare di riabilitarli con mozioni palesemente false e fuori dal tempo.»