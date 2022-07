Una storia meravigliosa: “mio figlio era intrappolato in un corpo da femmina, così ci ha presi per mano”

3 min. di lettura

Non è questione di giocattoli. “Di bambine che giocano a pallone e che detestano principesse e bambole ce ne sono tante, ma non era una questione solo esteriore: mio figli era un maschio intrappolato in un corpo da femmina”.

Inizia così, dalle pagine del quotidiano milanese Il Giorno, l’intervista della giornalista Simona Ballatore ad Annamaria Fisichella, madre di Alessandro, che ha voluto raccontare il percorso di transizione di suo figlio. E ne ha parlato in termini di “rinascita”.

Alessandro ha 16 anni, ha un fratello di 26 e una sorella di 20. Ha scelto Alessandro, come nome di elezione, perché già da bambino era fan di Alessandro Magno. E sua madre Annamaria spiega come il ragazzo abbia avuto e abbia una grande capacità di “leggersi dentro”. La signora Annamaria parla infatti di capacità di suo figlio di “accompagnare” la propria famiglia nella presa di coscienza della sua reale identità.

“Ha una grande capacità di leggersi dentro. Ci ha spiegato, ci ha accompagnati lui in questo percorso che abbiamo fatto insieme e che non è stato facile né per me, né per sua padre, né per il resto della famiglia”.

Annamaria ha spiegato a Il Giorno quanto sia stato importante per Alessandro trovare una famiglia aperta e ben disposta all’ascolto. “Ha sempre saputo che poteva dirci tutto, le sue paure sono quelle di qualsiasi figlio: teme di farci del male – spiega Annamaria – la prima parte del percorso (di transizione ndr) l’ha vissuta da solo”.

Per la donna è un rammarico. Non aver compreso fin da subito i segnali che suo figlio, in un corpo di bambina, mandava all’esterno è motivo di cruccio. “Ho sempre pensato che fosse omosessuale” spiega Annamaria “anche se gli psicologi mi hanno sempre rassicurato: non ci sono percorsi che possiamo fare noi al posto loro, noi possiamo essere solo strumenti di forza, di coraggio, aiutarli a coltivare l’amore per sé stessi”.

Così la mamma ha successivamente visto Alessandro sperimentare con le amiche le prime volte in cui si faceva chiamare con nome maschile. Poi, a un certo punto, il ragazzo ha detto a sua madre “Mamma, qualsiasi dolore è meglio rispetto alla confusione”. Ed è stato lì, spiega Annamaria, “che ci siamo presi per mano e siamo andati avanti. Ho iniziato a leggere, incontrato altre mamme, conosciuto tante associazioni che aiutano e tantissime persone da aiutare. Perché ci sono famiglie che amano i propri figli tanto quanto li amo io, ma non hanno gli strumenti”.

A quel punto Annamaria è scesa in campo con Agedo. Per sei mesi Alessandro ha condiviso con la famiglia, quindi ha sentito l’esigenza di presentarsi come Alessandro anche a scuola. E così Annamaria si è presentata nella scuola del figlio, Educandato Statale Setti Carraro, è ha chiesto che venisse chiamato Alessandro, che potessi firmare verifiche e documenti solo con il cognome e che avesse uno spogliatoio di verso da quello delle ragazze. “Ho chiesto la carriera alias prima ancora di sapere cosa fosse, con il cuore in mano ho comunicato che mia figlia non era una figlia ma un figlio.”

La trafila burocratica per l’alias è durata sei mesi, ma per la scuola e nella vita quotidiana, sono bastati pochi giorni affinché tutti lo chiamassero Alessandro. “Quando lo chiamano al femminile, si riapre una ferita” spiega la mamma parlando dei supplenti che leggono il registro di classe.

Ogni volta che qualcuno o qualcosa fa riemergere quel corpo di bambina iniziale, per Alessandro si riaprono ferite. “Quando ce l’avrà fatta, non avrà più difficoltà a fare pace con quella bambina” conclude sua madre Annamaria.

In Italia le persone transgender sono sottoposte a umilianti iter di approvazione giuridica, legale, burocratica, media e chirurgica, prima di ottenere un’identità affine a quella elettiva, e cioè a quella che sentono come propria.

A Milano recentemente è stato approvato il Registro di genere. Un’iniziativa locale importante, che sta stimolando il dibattito anche in altri comuni italiani. In questo articolo vi spieghiamo perché Il Registro di genere, una rivoluzione contro il patriarcato, che parte dai Comuni. (gf)

