L’Ungheria cancella le persone trans: un giudice chiamato a decidere se è costituzionale

Potrebbe essere un duro colpo quello che colpirà l’Ungheria e la sua politica omofoba, condotta senza rispetto da Viktor Orban. Le legge che ha imposto il divieto di riconoscimento legale del genere per le persone trans potrebbe infatti essere illegittima. Con questa premessa, un tribunale potrebbe dichiararla incostituzionale e quindi eliminarla. Mettendo fine alla guerra contro la comunità trans del Paese.

Secondo quanto riportato, infatti, la legge violerebbe i diritti costituzionali alla dignità umana e alla vita privata. Al momento, è stato il tribunale regionale di Miskolc a dare ragione agli attivisti dell’associazione LGBT Háttér Society. La palla passa ora alla Corte Costituzionale, che entro 90 giorni dovrà dare una risposta.

Quella “Sezione 23” passata di nascosto

Al tempo della prima ondata di Covid 19, che non ha risparmiato nemmeno l’Ungheria, il governo di Orban aveva inserito all’interno dei provvedimenti presi per fermare il diffondersi del virus un emendamento che non riguardava il Covid, bensì le persone trans. Non c’era stata alcune discussione: il presidente aveva richiesto “pieni poteri” per agire senza passare per il Parlamento, il quale aveva votato a favore. Tutte i testi approvati in quel periodo sono diventati leggi dello Stato.

Si chiama appunto “sezione 23”, e di fatto sancisce che il sesso biologico di un cittadino è definito in modo permanente dalla nascita. Con questo semplice testo, l’Ungheria ha vietato il cambio di genere nei documenti ufficiali.