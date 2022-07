USA, reato di sodomia: sesso anale e sesso orale criminalizzati in 14 stati

4 min. di lettura

Come già avevamo paventato qualche giorno fa, la sodomia potrebbe tornare illegale negli Stati Uniti.

Così come la Corte Suprema, ribaltando la legge Roe v. Wade, ha difatti abolito il diritto all’aborto, lasciando che ogni stato federale americano possa legiferare da sé (qui vi parliamo delle conseguenze sanitarie di questi giorni), lo stesso potrebbe accadere per contraccezione, matrimonio egualitario (come annunciato dal Presidente Biden) e per il reato di sodomia.

E del resto, il giudice della Corte Suprema che più si è battuto per negare il diritto all’aborto, Clarence Thomas, l’aveva detto:

“In casi futuri, dovremmo riconsiderare tutti i precedenti sostanziali del giusto processo di questa Corte, inclusi Griswold, Lawrence e Obergefell“, ha scritto Thomas, riferendosi alle decisioni su contraccezione, sodomia e matrimonio tra persone dello stesso sesso.”

Nel mondo sono circa 70 i paesi che criminalizzano l’omosessualità. E di certo tra questi non ci sono gli Stati Uniti. Per ora.

In 14 stati della federazione americana le leggi che puniscono gli atti omosessuali – le cosiddette Sodomy Laws, quasi sempre riferite non solo a persone omosessuali – sono ancora in vigore. E sono state superate grazie alla decisione della Corte Suprema nella sentenza “Lawrence vs Texas” che nel 2003 ha stabilito che gli atti omosessuali – la sodomia – non è un reato negli Stati Uniti d’America.

Ora, proprio come l’aborto, la Corte Suprema, che l’amministrazione Trump ha reso a maggioranza conservatrice-reazionaria (qui la lista dei giudici e il loro orientament), potrebbe annullare la sentenza “Lawrence vs Texas“, e quindi lasciare che ogni stato decida da sé, come già accade di fatto per l’aborto.

Se ciò accadesse, se la Corte Suprema annullasse la sentenza “Lawrence vs Texas“, i 14 stati americani che hanno ancora in vigore le sodomy laws punirebbero atti di sesso anale e sesso orale. In alcuni casi specificatamente se si tratta di atti tra persone omosessuali.

Ecco la situazione nei 14 stati americani che hanno ancora in vigore la criminalizzazione dell’omosessualità.

In Florida sono “definiti atti innaturali e lascivi” quegli atti che non presuppongono una possibilità riproduttiva. Il reato è considerato di secondo grado.

In Georgia la sodomy law definisce reato qualsiasi atto sessuale o che coinvolga organi sessuali di una persona e la bocca o l’ano di un’altra. Dunque sì a vagina, ma non a bocca e ano. Di qualsiasi sesso.

In Kansas la sodomy law è specificatamente rivolta a persone dello stesso sesso. La sodomia è definita un atto animale, bestiale e paragonata ad aggressioni a minorenni. Viene punita la sodomia tra persone di età pari o superiori a 16 anni se sono dello stesso sesso. 16enni eterosessuali possono invece fare sesso anale.

Per il Kentucky viene usato una terminologia che allude alla devianza per ricondurre il sesso consensuale tra uomini maschi al reato di stupro e punirlo sotto quel tipo di incriminazione. Il rapporto sessuale deviato in Kentucky è riferito a qualsiasi atto di piacere sessuale che coinvolga gli organi sessuali di una persona e la bocca o l’ano dell’altra. Viene menzionato anche l’eventuale uso di oggetti utilizzati da una persona per penetrare l’ano di un’altra.

Di qualunque sesso tu sia, in Louisiana non puoi usare l’ano a fini sessuali. La penetrazione che coinvolga, oltre all’ano, gli organi sessuali di un’altra persona è reato. Viene definita “copulazione innaturale”.

Prendere o mettere in bocca l’organo sessuale di un’altra persona o di un animale è reato in Louisiana. Così come usare l’ano, considerato una pratica sessuale “innaturale e perversa”.

Cinque anni di carcere o due anni e mezzo in un centro di correzione. Lo stabilisce la legge sulla sodomia del Massachusetts, che considera gli atti sessuali che coinvolgono l’ano “atti innaturali e lascivi”. Nei casi “meno gravi” è possibile subire soltanto una multa pecuniaria.

In Michigan ci sono varie leggi contro la sodomia. Una di esse afferma che “chiunque commetta un crimine abominevole e detestabile contro natura, sia con un essere umano, sia con qualsiasi animale, è considerato colpevole di un crimine”. Il Michigan vieta anche “enorme indecenza” tra coppie dello stesso sesso e di sesso diverso, sempre in riferimento al sesso anale.

Avere incontri con qualsiasi persona utilizzando l’ano o la bocca per entrare in contatto con gli organi sessuali dell’altra persona è reato in Minnesota. La legge punisce chiunque commette o si sottopone volontariamente a un atto di sodomia con un’altra persona.

La sodomy law del Mississipi, come in altri stati, assimila la sodomia agli atti sessuali con animali. E li punisce con pene che arrivano ai 10 anni di carcere.

In North Carolina la sodomia viene definita “crimine contro natura” ed è punita e comparata alla stregua del sesso con animali. È considerato un reato di primo grado.

La sodomia è considerata in Oklahoma un crimine contro natura, che sia commesso con esseri umani o con bestie. È prevista la carcerazione nelle prigioni di stato, la pena può arrivare a 20 anni.

In South Carolina la legge dice che “chiunque commetterà l’abominevole delitto sesso anale, sia con esseri umani, sia con animali, sarà accusato di delitto e incarcerato per cinque anni, o dovrà pagare una multa mai inferiore a cinquecento dollari, o entrambi, a discrezione del tribunale”.

In Texas c’è la più omofobica delle sodomy law. In sostanza, si vieta la “condotta omosessuale”. La legge afferma che chiunque può essere accusato di omosessualità, se intraprende “rapporti sessuali deviati”. I rapporti sessuali deviati si riferiscono, secondo la legge del Texas, a qualsiasi contatto tra genitali di una persona e la bocca o l’ano di un’altra persona, oppure la penetrazione dell’ano di un’altra persona mediante oggetti, tutto sempre riferito a persone dello stesso sesso. Dunque in Texas il sesso orale e anale tra eterosessuali è consentito, ma non tra omosessuali.

