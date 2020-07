Intervista a Valerio Colomasi Battaglia, neo presidente Mario Mieli: “Ulteriori compromessi snaturerebbero DDL Zan”

È proprio di oggi la notizia che grazie ad un emendamento 5 Stelle è stato istituito un fondo di 4 milioni di euro per l’istituzione di case rifugio e sportelli di ascolto per le vittime di atti omotransfobici. Un’ottima notizia, ma c’è già chi polemizza. I contrari al DDL dicono che sono troppi soldi, mentre tra i favorevoli c’è chi dice che sono troppo pochi.

Quando si parla di azioni positive contro le discriminazioni, le risorse investite non sono mai abbastanza. È un periodo sicuramente difficile dal punto di vista economico, ma le azioni di contrasto alle discriminazioni sono funzioni che svolgono le associazioni no profit come il Circolo e come tante altre e che non ricadono sulle spalle dello Stato. Il valore aggiunto delle attività che vengono fatte in base al principio di sussidarietà che è all’interno della nostra idea di Stato è che determinati servizi devono essere resi da chi è più in grado di farlo. Le istituzioni possono e dovrebbero mettere in campo dei servizi pubblici, ma è chiaro che delle associazioni che hanno una storia e un contatto diretto con la comunità siano più consapevoli di quali siano i bisogni a cui bisogna dare una risposta. Capisco il discorso del periodo economico difficile, ma tutti questi investimenti alleggeriscono il carico dello Stato. Perché altri si fanno carico di quei servizi, vedi le associazioni, ma anche perché riducono la marginalità sociale. Non invesitre per non ridurre questi spazi vorrebbe dire abdicare alla funzione che lo Stato ha. Noi associazioni siamo abituate a fare con quello che abbiamo. Se arrivano 100 euro e ne mancano 50 organizziamo una colletta, troviamo quei soldi che mancano per dare servizi. Se fossero di più sarebbe meglio, ma già il gesto di cominciare/continuare ad investire è un segnale politico molto importante.

I cattoestremisti riempiranno alcune piazze d’Italia tra l’11 e il 16 luglio prossimo, nel pieno di una pandemia, per dire no al DDL Zan. A Roma, ad esempio, si ritroveranno davanti Montecitorio. In tanti si sono chiesti come mai le associazioni LGBT nazionali non abbiano pensato ad una serie di manifestazioni statiche, di piazza, in sicurezza, pro-DDL. Solo a Napoli si è visto qualcosa di simile. Voi del Circolo avete pensato ad un ipotetico bis romano?

È innegabile che la situazione in cui ci troviamo, di post-covid e in pieno luglio, pone un problema obiettivo di difficoltà organizzativa. Detto questo non c’è una volontà di abbandonare le piazze al Family Day. C’è un tema legato alle tempistiche. Penso che la discussione della legge avrà bisogno di un sostegno da parte della comunità che non si riduca ad un evento in piazza, ma un sostegno di lungo termine, che si può costruire creando soprattutto consapevolezza. In questo momento la tematica sulla legge all’interno della nostra comunità parrebbe non essere all’ordine del giorno, le stesse persone LGBT non sembrano attive su questo tema. Noi stiamo cercando di attivare la comunità, in modo che qualsiasi azione politica eventuale abbia alla base una squadra di persone già pronte a farsi portavoce del nostro messaggio in favore di questa legge. Anche perché facendo tesoro di quanto avvenuto negli scorsi anni, è innegabile come la discussione di una legge che riguarda la nostra comunità è un processo molto doloroso. Da un lato c’è una questione di tempi, perché organizzare in poche settimane una piazza a Roma, post-covid e in pieno luglio, non è semplice, ma è ancora di più una questione di strumenti. Vorrei che non ci fossero delle iniziative spot, ma una sorta di community organizing. Noi dobbiamo organizzare la nostra comunità, attivarla, e fare in modo che non siano solo le associazioni a chiamare la piazza, ma che da Siracusa ad Aosta ci siano attivisti LGBT pronti a fare dibattiti, a fare piazze. Solo in questo modo il lavoro che portiamo avanti potrà avere un’efficacia maggiore rispetto ad una semplice piazza.

Il Roma Pride 2020, che ricordiamolo da sempre viene organizzato dal Circolo Mario Mieli, è stato ufficialmente rinviato, e non cancellato. Questo significa che potrebbe riprendere forma e vita tra settembre e ottobre? Cullate ancora questa speranza?