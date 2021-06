Varese Pride Week. Fino al 12 giugno una settimana ricca di eventi

2 minuti di lettura

La Varese Pride Week è iniziata ieri e durerà fino al 12 giugno con eventi online e con un appuntamento finale in presenza al Tennis Bar di Villa Toeplitz dalle 17.30 alle 23.30, dove avrà luogo un aperitivo con dj set. Le prenotazioni per la Pride Night hanno registrato il tutto esaurito e chi vorrà potrà unirsi alla lista di attesa (se ci saranno posti disponibili saranno i volontari di Varese Pride ad aggiornare le persone).

Giovanni Boschini, presidente Arcigay Varese ha dichiarato “La Pride Week si caratterizzerà per molti temi importanti: dai cinquant’anni di lotte del movimento LGBT+ alle famiglie arcobaleno, dal tema dell’inclusione nelle scuole alle famiglie arcobaleno per chiudere con gli argomenti legati alle persone trans con l’obiettivo dei diritti al centro. La Pride Night sarà l’occasione di rivedersi in sicurezza, in attesa di ritornare con la parata nel 2022”.

Eccetto l’appuntamento finale, gli eventi di questi giorni sono tutti in formato digitale e sono disponibili sul sito varesepride.it e sui canali Facebook e YouTube del Varese Pride e di Arcigay Varese.

Gli eventi del Varese Pride

Ieri 5 giugno l’apertura è stata affidata alle drag queen La Ines e Safira in diretta sui canali ufficiali di Varese Pride, mentre nel pomeriggio il giornalista Simone Alliva ha presentato il suo nuovo libro “Fuori i nomi”. Ecco, invece, i prossimi appuntamenti online che si terranno sulle pagine di Varese Pride: