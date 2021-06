Adorabile video TikTok di “anziani gay” che riflettono sul Pride diventa virale

< 1 minuto di lettura

Robert, Jessay, Michael e Bill sono 4 anziani gay che su Instagram si fanno chiamare “Old Gays”, con 33.000 follower. Ma è su TikTok che un loro ultimo video interamente dedicato al Pride è diventato virale, con quasi un milione di like raccolti.

Un video che si fa memoria storica nei confronti di una comunità che troppo spesso dimentica quanto vissuto nei decenni passati. “Quando ero piccolo, mio ​​padre cercava sempre di farmi uscire allo scoperto“, confessa Bill condividendo una sua foto da giovane. “Beh, eccomi qui. Libero, orgoglioso e gay“.

“Mio padre è morto improvvisamente mentre ero al college e non ero sicuro del mio futuro“, aggiunge Robert, che ha recentemente festeggiato il suo compleanno. “Ma eccomi qui oggi. 78enne, orgoglioso“.

“Crescendo, ero terrorizzata all’idea di fare coming out con mia madre“, ha proseguito Jessay. “Ma alla fine ho trovato il coraggio di farlo e lei mi ha incoraggiato a essere me stesso. Bene, eccomi qui“. Michael ha poi concluso: “Questo sono io a 20 anni, un anno prima di partecipare al mio primo Pride. Ero incerto su chi fossi. Ora 55 Pride dopo, so esattamente chi sono“.

Il video si conclude con i 4 che mandano giù un Pride Shake. Nel mese di giugno, una parte del ricavato di ogni Pride Shake acquistato andrà infatti a The Trevor Project, organizzazione che sostiene i giovani LGBTQ negli Stati Uniti.