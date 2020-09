Vladimir Luxuria sul coming out di Gabriel Garko: “Quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero?”

Il coming out di Gabriel Garko in diretta tv al Grande Fratello Vip ha monopolizzato il fine settimana ‘social’ italico, con il divo Trending Topic per quasi 48 ore. Su Instagram l’attore ha voluto ringraziare i propri follower, “perché ora grazie al vostro sostegno riimparero a camminare con altre gambe…..e non ho detto tacchi…. ( per i più maligni)“, ha scritto Garko, replicando a Tommaso Zorzi che all’interno della Casa ha inscenato un teatrino sui tacchi a spillo interpretando Barbara D’Urso, con una battuta che ha suscitato non poche polemiche (“Nell’ascensore di Live – Non è la D’Urso avremo Adua Del Vesco e Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?”).

Il tanga a lui no, la gonna a Garko sì. Vabè… #GFVIP pic.twitter.com/EZLf8hOQ7U — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) September 25, 2020

Tra i tanti ad aver commentato il coming out di Gabriel anche Vladimir Luxuria, che ha giustamente puntato il proprio sguardo su altro. Ovvero su tutti quei ‘vip’ italiani letteralmente costretti a mentire, a indossare maschere, a fingere una vita che in realtà non esiste perché obbligati da agenti, società e contratti che non prendono proprio in considerazione l’ipotesi di un’omosessualità vissuta serenamente, alla luce del sole.

Quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi.

Quesito doveroso, quello posto da Vladimir, nei confronti di uno show business che almeno in Italia ha ancora tantissima strada da fare. E non solo tra gli attori, ma anche tra i cantanti, i presentatori, i politici, gli sportivi.