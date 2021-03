Alessandro Zan sul no del Vaticano alla benedizione per le coppie LGBT: “sul piano umano sono molto dispiaciuto”

< 1 minuto di lettura

Ha chiaramente fatto rumore la nota pubblicata dal Vaticano secondo il quale le unioni omossessuali non possono essere benedette, perché “Dio non benedice né può benedire il peccato”.

Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, ha commentato via LaPresse quanto pubblicato in mattinata: “Mi tengo sempre fuori dalla questioni religiose. Essendo un rappresentante di un’istituzione laica come il Parlamento tendo sempre a non entrare nelle questioni che riguardano una confessione religiosa. Ovviamente sul piano umano sono molto dispiaciuto e penso che sia comunque lontano ai sentimenti della maggior parte dei cattolici che sono per sostenere qualsiasi forma di amore“.

“La costituzione italiana ribadisce la laicità dello stato, quindi la scelta del Papa di non benedire le coppie omosessuali è un passo indietro per quei credenti che speravano nel nuovo Papa, ma non deve influenzare la politica italiana“, ha dichiarato Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale. “Purtroppo quotidianamente sentiamo politici di tutti gli schieramenti che affermano di ispirarsi al Papa. Questo ci fa capire perchè in italia non solo il Matrimonio per le copie omosessuali non viene approvato, ma neanche viene annullata la circolare di Salvini “Padre e Madre” che ancora oggi non consente di inserire i genitori dello stesso sesso sulla carta di identità del figlio, comportan do disagi al minore. Lo stato laico in Italia è ancora lontano“.

Festa grande, ovviamente, in casa Mario Adinolfi, che ha sottolineato come “quel “progressista” di Papa Francesco ripete tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede quel che il Magistero della Chiesa da sempre ribadisce: i sacerdoti cattolici non possono benedire le unioni omosessuali. Neanche benedire, è chiaro?“.