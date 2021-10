20 coming out di personaggi famosi italiani

Oggi 10 ottobre è il Coming Out Day, la celebrazione di un momento fondamentale per le persone LGBTQ+, quello del dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale e/o la propria identità di genere.

Come abbiamo scritto nel nostro articolo pubblicato ieri sui 30 coming out più famosi della storia, questo atto di coraggio ha ricadute positive nella vita personale e anche lavorativa di una persona.

Tuttavia, quello che vogliamo sottolineare è che questo percorso, spesso lungo e complesso, di autoconsapevolezza non deve essere fatto perché ci si sente sotto pressione o in colpa verso altri. Bensì perché lo si vuole dal profondo del proprio cuore e, nel momento in cui si vorrebbe farlo, ci si sente al sicuro. Proprio come hanno fatto la maggior parte dei VIP italiani che stiamo per elencarvi. Il loro coming out è arrivato in un momento per loro ideale, a dispetto di chi insinuava già da tempo sul loro orientamento sessuale.

Oggi vogliamo ringraziarli, per essere stati un esempio e fonte di ispirazione per persone LGBTQ+ italiane di tutte le età. Dall’alto del loro privilegio questi personaggi famosi nostrani sono riusciti a lanciare messaggi importanti all’interno di una società che ancora fatica a rappresentare la nostra comunità in maniera positiva e non stereotipata.

20 Coming out VIP italiani