Le 5 serie tv friendly dai ‘piaceri forti’ da non perdere

5 minuti di lettura

Oggi il sesso non è più un argomento proibito nel mondo delle serie tv. È stato sdoganato e, il più delle volte, diventa parte integrante della narrazione. Allo stesso modo, sia le serie tv inglesi che americane, ma anche spagnole e messicane, affrontano l’argomento senza troppe difficoltà, osando nel raccontare storie al limite condite con un pizzico di erotismo e scene di sesso bollenti. Sono tanti gli esempi che si rincorrono, come Queer As Folk, Sex and The City, True Blood e molti altri. Sesso e piaceri forti, con annessi fisici scolpiti, è un trinomio assai fondamentale per le serie tv di oggi e di ieri.

Destano sempre interesse per diversi motivi: non solo perché sono eccitanti, ma soprattutto perché raccontano la nostra modernità con uno sguardo attento e iper-realistico. Quali sono quelle da non perdere? Noi abbiamo selezionato 5 titoli e una menzione speciale per un viaggio senza regole nel mondo del sesso. Alcune di queste sono indirizzare prettamente a un pubblico LGBT, altre invece strizzano l’occhio alla comunità per temi e situazioni. Certo, gli esempi sono tanti e non è stato facile trovare 5 serie tv in un panorama sconfinato. Qui ci sono, secondo il nostro giudizio sindacabile, le più particolari.

Instinto, gli spagnoli e il bondage

In quanto a piaceri forti gli spagnoli sono imbattibili. Gli 8 episodi della prima stagione di Instinto – andati in onda in Spagna nel 2019 – sono disponibili in italiano per gli abbonati a Starplay. Lo show è stato ribattezzato un Cinquanta sfumature di grigio che incontra Beautiful, e racconta la storia piccante e perversa di Marco Mur, interpretato dal super sexy Mario Casas, attore di 33 anni dal fisico pestante e celebre (almeno qui in Italia) per il film ‘Dov’è la tua casa’, disponibile su Netflix. Tra l’altro nel 2021 ha vinto anche un Premio Goya come Miglior attore per il film ‘Non Uccidere’. Nella serie tv invece è un uomo d’affari dalla vita apparentemente perfetta, che di notte preferisce recarsi in club esclusivi e sfogare sulle donne tutte le sue fantasie più estrose. Fino a quando non incontra Carol, la sua nuova psicologa. Maschere, frustini, manette e altro ancora: gli amanti del BDSM troveranno pane per i loro denti.

Californication, l’ex agente Mulder alle prese con la dipendenza da sesso

Al momento la serie tv con David Duchovny, andata in onda in America al 2007 al 2014, non è disponibile su nessuna delle piattaforme a pagamento presenti in Italia. Un vero peccato non poter assaporare tutta d’un fiato la vita folle e dissoluta di Hank Moody. Lui è un affermato scrittore di New York in piena crisi creativa. È amante del fumo, dell’alcol, delle belle donne e, ovviamente, del sesso. Si trasferisce a Los Angeles perché un suo romanzo sta per diventare un film. Qui cerca di ritrovare il talento perduto e di conquistare il cuore della sua ex e essere un padre per la figlia adolescente. 84 folli episodi in cui il buon David racconta al pubblico cosa vuol dire vivere alla ricerca del vero piacere.

Elite, rapporti a tre per adolescenti spregiudicati

A giugno su Netflix saranno disponibili gli episodi della stagione 4 e i fan sono già in fermento per conoscere cosa succederà agli studenti del Liceo di Las Enchinas. La Spagna, di nuovo, si fa portavoce di una grande rivoluzione nell’ambiente seriale di oggi. Un po’ Gossip Girl, un po’ Skins e un po’ Le regole del delitto perfetto. Un po’ drama, un po’ mistery: Elite è una serie molto coinvolgente che racconta attraverso storie confuse e condite con sesso torbido tante tematiche sociali, come la diseguaglianza economica, l’HIV, la sessualità e il razzismo. E non dimentica di volgere uno sguardo al pubblico LGBT, dato che sono molte le scene in cui i protagonisti si mettono in mostra in amplessi focosi con donne e… uomini.

Sex Education, la serie inclusiva che parla solo di sesso (e delle sue implicazioni)

È una tra le serie tv più belle di Netflix. È britannica e siamo tutti in attesa della terza stagione, prevista per il 2021. Non è propriamente una serie da piaceri forti, ma affronta il tema della sessualità (in tutte le sue declinazioni) senza peli sulla lingua e senza falsi perbenismi. Al centro della vicenda c’è la storia di Otis (Asa Butterfield), figlio di una terapista del sesso interpretata da una magnetica Gillian Anderson, che si improvvisa psicologo aiutando i compagni di scuola a risolvere i problemi legati al sesso – appunto- e ai rapporti di coppia. Amata dal pubblico, Sex Education è premiata dalla critica con il 90% delle recensioni positive.

Secret diary of a call girl: essere una squillo non è mai stato così… sexy

Tradotto con il titolo (bruttissimo) di Diario segreto di una squillo per bene, la serie inglese che ha lanciato nel firmamento la celebre Billie Piper (ex diva del Doctor Who) è un cult senza precedenti. È ispirata a un libro scandalo che racconta le avventure sessuali di una squillo di alto bordo. Hannah è una professionista, è emancipata e a cui piace prostituirsi, vivendo nel lusso grazie cospicui guadagni della sua attività. Parla in prima persona ed è lei stessa che guida il pubblico nei labirinti della passione e dei piaceri proibiti. 4 le stagioni prodotte sono disponibili su Amazon Prime Video. Consigliata la versione in lingua originale.

Menzione speciale: I Tudors e la vita dissipata di Enrico VIII

Le serie a sfondo storico hanno sempre regalato grandi soddisfazioni, soprattutto in merito alla sfera sessuale. I Tudors è stata la prima che, in certo qual senso, ha raccontato una parte molto importante della storia inglese con uno sguardo perverso e peccaminoso alla vita di corte. Andata in onda su Showtime tv dal 2007 al 2010, oggi è su Amazon Prime Video. Deve essere ricordata non solo per le ottime performance di Jonathan Rhys-Meyers nelle vesti di uno spregiudicato re Enrico VIII, ma anche per un giovanissimo Henry Cavill (nel ruolo di Charles Brandon). Il più delle volte regala dei momenti di altissima recitazione mettendo in mostra tutta la sua fulminate bellezza.