6 americani LGBTQ su 10 hanno subito discriminazioni nel 2021

La GLAAD, celebre organizzazione LGBT d’America, ha pubblicato l’edizione 2021 dell’Acceleration Acceptance Study, sondaggio annuale che misura gli atteggiamenti e la comprensione della comunità LGBTQ da parte della società. E se più americani sembrano ‘capire’ le persone LGBTQ, la visibilità della comunità paga dal punto di vista dell’odio esplicitato.

Il rapporto ha rilevato che il 43% delle persone non LGBTQ pensa che il genere non sia esclusivamente maschile e femminile, rispetto al 38% del 2020, mentre l’81% delle persone non LGBTQ prevede che le persone non binarie e transgender diventeranno familiari nella vita quotidiana quanto gay e le lesbiche. Ma ci sono anche numeri meno confortanti. Tra le persone non LGBTQ, il 45% ammette di essere confuso da tutti i diversi termini per descrivere le persone nella comunità LGBTQ. Sei persone su 10 (il 59% degli intervistati), poi, hanno affermato di essere vittime di discriminazione in base al loro orientamento sessuale e identità di genere, con un aumento del 13% rispetto allo scorso anno. Dato drammaticamente elevato.

La presidentessa e CEO di GLAAD, Sarah Kate-Ellis, ha sottolineato come i risultati del sondaggio indichino “chiare opportunità per l’istruzione e un impegno raddoppiato nel promuovere visibilità e rappresentanza. Un pericoloso clima retorico continua nelle scuole di tutto il Paese mentre i legislatori cercano di impedire ai bambini transgender di giocare nelle squadre sportive scolastiche o di negare loro l’accesso all’assistenza sanitaria come mezzo per demonizzare le persone transgender. È sempre più fondamentale mostrare la ricchezza e l’umanità delle nostre comunità, cambiando la narrativa passando dall’animosità all’abbraccio ed educando il pubblico, gli elettori, i giornalisti e i politici sulle realtà vissute delle vite LGBTQ. La nostra visibilità appare come arma a doppio taglio. Man mano che la nostra comunità continua a crescere e a diventare più visibile, stiamo assistendo a una maggiore accettazione in alcune aree, e quindi stiamo assistendo a queste crescenti sfide per l’accettazione in altre, che si stanno trasformando in discriminazione e odio“.

