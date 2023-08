Adam Di Marco di White Lotus fa impazzire uomini e donne sulle dating apps

0:00 Ascolta l'articolo

White Lotus è stato lo spasso dell’estate 2022: dopo una prima stagione fatta di rimming in prima serata, il secondo capitolo ambientato tra le spiagge della Sicilia ci ha regalato nudi frontali, attività incestuose tra zii e nipoti, una Sabrina Impacciatore libera e lesbica, e il trionfo delle sex worker.

Non solo Theo James e Will Sharpe, ma a far impazzire il pubblico è stato anche Adam Di Marco, perfetto nel ruolo dell’insopportabile quanto bono Albie Di Grasso: uno di quelli che voleva salvare le donne dalla prostituzione e troppo ‘profondo’ per il sesso occasionale.

Ma nella vita vera, Di Marco continua a sfoderare la sua immagine da bravo ragazzo nel nuovo spot per Bumble, storica app per incontri, che lo vede sfoderare la sua arma di seduzione preferita: la gentilezza.

Nello spot vediamo Di Marco passeggiare per strade della città e sciogliere il cuore di chiunque: ti aiuta ad accendere il motorino, compra il caffè ai neopapà, ti chiede come sta tua mamma, e nulla lo scalfisce abbastanza da risponderti male.

Nello spot, uomini e donne rimangono travoltə dall’incontenibile generosità di Di Marco, che dà spago alle fantasie bisessuali di chiunque e ci ricorda: la gentilezza è sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adam DiMarco (@adamdimarco)

“È una grande opportunità poter cambiare la narrazione e mostrare un lato più gentile della mascolinità, ricordandoci che la gentilezza è la qualità più attraente in una persona” scrive l’attore sul suo Instagram, in pieno stile Albie.

In un’intervista con Nylon Magazine, per Di Marco la gentilezza è un allenamento quotidiano che parte da noi e dalla nostra volontà di non lasciarci assorbire troppo da noi stessə.

“Chiunque fa casini e compie errori, okay? Siamo solo umani, ma penso sia importante fermarci e imparare dai nostri errori, cercando di crescere e migliorarci” spiega Di Marco “Non sai cosa sta passando la persona che è davanti o dietro di te in fila, e come procede la loro giornata. Con il minuscolo atto di gentilezza puoi genuinamente svoltare la giornata di qualcunə“.

© Riproduzione Riservata