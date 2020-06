Agedo, flashmob romano a favore della legge contro l’omofobia per i genitori con figli LGBT

Domani il DDL Zan contro l’omotransfobia sarà ufficialmente depositato alla Camera, e anche per questo motivo nel weekend Agedo Roma ha deciso di scendere in piazza a sostegno della legge.

Mamme e papà, fratelli e sorelle, amici ed amiche delle persone omosessuali. Un abbraccio, rigorosamente a distanza, con uno slogan nazionale ad hoc, “Dà voce al rispetto“, per un flashmob andato in scena in piazza Sant’Egidio, nel cuore di Trastevere.

Il gruppo di Agedo Roma – organizzazione di volontariato, impegnata in azioni di solidarietà contro il disagio causato dal rifiuto delle persone Lgbtq+ all’interno e fuori delle Famiglie – ha così preso posizione. “L’idea di creare un flashmod a sostegno della legge -nel pieno rispetto del distanziamento – è arrivata da sola”, spiega la presidente Agedo Roma Paola Corneli – “Ci siamo riuniti presso un noto locale trasteverino per il tradizionale saluto di fine attività per la stagione in corso, dopo un lungo periodo di collegamenti da casa per via della pandemia di Covid19“.

Muniti di mascherine rainbow il gruppo romano di Agedo ha esclamato più volte il motto “Dà voce al rispetto”, suscitando la solidarietà e l’applauso della piazza. “E’ sempre più necessaria una legge“- chiosa Corneli – “I continui fatti di cronaca lo confermano. I nostri figli, le nostre i figlie, i nostri parenti ed amici devono essere tutelati. Sono madre di quattro figli. Da quando hanno iniziato ad uscire da soli, soprattutto la sera, ho temuto per la loro sicurezza. Soprattutto per uno di loro che è gay. Si deve mettere fine a questa situazione”.