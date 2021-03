Alba Parietti canta in drag con le Karma B per Marcella Bella, lei la scambia per un uomo (VIDEO)

< 1 minuto di lettura

Vi mancava Alba Parietti in versione cantante? Era da un po’ di tempo che la showgirl non si esibiva come performer davanti alle telecamere televisive. L’occasione l’ha offerta la seconda puntata di Canzone Segreta, il nuovo show del venerdì sera di Rai 1, condotto da Serena Rossi. L’opinionista ha partecipato al programma per celebrare l’amica Marcella Bella, tra gli ospiti della serata, in un’inedita veste di pop star.

Insieme alle Karma B, tra le drag queen più note del panorama nazionale, Alba Parietti ha cantato il successo dell’artista siciliana Nessuno mai, indossando una voluminosa parrucca bianca e un body argentato. Un’esibizione che ha lasciato sgomenti i telespettatori, ma soprattutto la stessa Marcella Bella, che non ha riconosciuto l’amica mascherata.

Una pioggia di applausi e grandi sorrisi, senza comprendere che ad aver cantato per oltre due minuti (con un playback sopraffino) fosse Alba Parietti. “Marcella Bella sembra non aver riconosciuto Alba Parietti”, l’inesorabile sottopancia.

“Ma chi è questa bella signora?“, la domanda che Marcella Bella ha posto alla conduttrice Serena Rossi alla fine del numero in suo omaggio – la trasmissione mette in scena un varietà sulla base delle canzoni del cuore dell’ospite -, capendo come stessero le cose solo nel momento dell’incontro. “L’ho scambiata per un uomo”, ha confidato la cantante di Montagne Verdi alla presentatrice, che non è riuscita a trattenere le risate per il malinteso.