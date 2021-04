Antonio Tajani: “Non c’è bisogno del DDL Zan, Forza Italia non lo vota” – video

< 1 minuto di lettura

Dopo Silvio Berlusconi, che aveva definito il DDL Zan “inutile e liberticida“, anche Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha ribadito il no del suo partito alla legge contro l’omotransfobia, misoginia e abilismo.

Via Un Giorno da Pecora su Radio1, l’europarlamentare è stato chiaro.

No, non lo voteremo. Non c’è bisogno di una legge come questa perchè già sono garantiti tutti i cittadini, siamo tutti uguali nessuno deve essere aggredito per nessun motivo, ogni essere umano ha diritto di esser libero di manifestare le proprie idee e le proprie tendenze senza danneggiare gli altri. Il nostro ordinamento già tutela tutti i cittadini. Non è il momento di creare temi divisivi come ius soli e legge Zan. Ora dobbiamo concentrarci nella lotta contro il Covid. Non mi pare che gli italiani si fermano per strada a parlare di ddl Zan o di Ius soli, gli italiani vogliono sapere quante vite umane riusciamo a salvare, quanti posti di lavoro riusciamo a creare e a salvare. Queste sono le priorità.