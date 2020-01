Emilia Romagna al voto: a rischio la legge contro l’omobitransfobia in caso di vittoria della Borgonzoni?

La legge contro l’omobitransfobia dell’Emilia Romagna è arrivata a fine luglio dello scorso anno dopo una lunga battaglia durata degli anni. Quasi 2.000 gli emendamenti presentati dalle opposizioni, ovvero Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Ma alla fine, in piena notte, la votazione definitiva ha portato all’approvazione del testo. E oggi, a quasi sei mesi, arriva la minaccia da Fratelli d’Italia: eliminare la legge in caso della vittoria del centro destra.

Una minaccia da non prendere alla leggera. Una minaccia di cui aver paura. Lo stesso era stato annunciato in Umbria, a seguito della vittoria della candidata leghista Donatella Tesei. La decisione di eliminare la legge contro l’omofobia della regione fortunatamente non è ancora stata presa in considerazione. Ma la Lega appariva intenzionata a procedere in quella direzione, con l’appoggio naturalmente degli altri due partiti di centro destra. In Emilia Romagna, in occasione della elezioni regionali di fine gennaio, è stato Gabriele Tagliaferri, consigliere regionale uscente di Fdi, a dichiarare guerra alla comunità LGBT locale (e non).

Tagliafferri sulla legge dell’Emilia Romagna: liberticida e inutile

Come riporta Piacenza Sera, Gabriele Tagliaferri non ci va sottile, parlando della legge: