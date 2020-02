Lazio Pride: al via la votazione per scegliere la città che ospiterà la parata

Ceccano, Velletri e Rieti. Queste le tre città che si sfideranno per ospitare il Lazio Pride 2020. Fino al 16 febbraio, gli utenti potranno votare andando sula pagina Facebook ufficiale dell’evento, e apporre l’interazione come indicato dal post. La città di Ceccano rappresenterà il Pride dalla Ciociaria mentre Velletri sarà in rappresentazione della parata di Castelli Romani.

Il voto degli utenti non sarà l’unico metro che sancirà la città “vincitrice”. Ci saranno altri fattori che gli organizzatori già al lavoro dovranno considerare, per scegliere poi la meta più indicata per accogliere il Lazio Pride di quest’anno. Si guarderà ad esempio a disponibilità delle associazioni a fornire il proprio supporto, gli eventi che si potrebbero organizzare e la facilità nel raggiungere la meta.

Il Lazio Pride procede da ormai quattro anni. La prima si è svolta nel 2016 a Latina, che ha bissato anche nel 2017. E’ stata la volta di Ostia nel 2018 e Frosinone lo scorso anno. Per la quinta edizione, si presentano invece tre città che non hanno mai ospitato un evento LGBT. Volutamente, poi, sono città di provincia piuttosto contenute, sempre per mantenere la volontà di far conoscere e dare visibilità alla comunità LGBT anche fuori dalle grandi centri. Lo stesso scopo aveva portato alla scelta di Frosinone, appunto nel 2019.